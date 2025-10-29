(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Asamblea Nacional (AN), cuyo presidente es Jorge Rodríguez, ratificó la reprobación de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al declararla como persona no grata. El órgano legislativo venezolano recrimina a la mandataria por asumir una «actitud belicista» al consentir la realización de ejercicios castrenses de Estados Unidos en su jurisdicción.

La determinación del Cuerpo Legislativo, dominado por el oficialismo, se produce un día después de que el presidente Nicolás Maduro interrumpiera los convenios de colaboración gasífera tras el arribo del buque de guerra USS Gravely a aguas territoriales trinitenses. Maduro aseveró que Persad-Bissessar «ha transformado a Trinidad y Tobago en un portaaviones de Estados Unidos en contra de Suramérica», reseñó El Pitazo

Rechazo de Trinidad y Tobago y Medidas Migratorias

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago desmintió que las maniobras militares de la Armada estadounidense en su territorio tuvieran como propósito provocar actos hostiles hacia Venezuela. Aseguraron que la finalidad es combatir el delito transnacional y fortalecer la cooperación humanitaria y de seguridad en la región del Caribe.

El incremento de las fricciones coincide, además, con una nueva disposición del Ministerio de Seguridad Nacional trinitense, que ordenó el traslado de cerca de 200 inmigrantes venezolanos a un centro de reclusión para su subsiguiente expulsión. Medios locales indican que la medida fue impulsada directamente por la primera ministra como parte integral de su política migratoria.

Videsh Maharaj, el secretario permanente del Ministerio, detalló que los extranjeros serían «concentrados» en el Centro de Detención de Inmigración y expulsados «en bloque», sin procesos de análisis individualizado. La directriz, fechada el lunes 27 de octubre, especifica que las expulsiones se llevarán a cabo como un «proceso migratorio» para controlar el ingreso irregular.