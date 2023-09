(02 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Solo 3 de cada 10 electores opositores tienen confianza en candidatos del llamado G4. Así lo asegura un estudio hecho por la firma Espolitiks.

Enderson Sequera, director estratégico de la firma, afirma que los resultados son productos de una encuesta realizada a la ciudadanía. El estudio de opinión arrojó que 7 de cada 10 electores no tiene confianza en las propuestas o candidatos del llamado G4.

«Si hay un mensaje contundente que envía la ciudadanía es: No confiamos en los candidatos o las propuestas del G-4«, afirma Sequera

También detalla que 5 de cada 10 votaría en las primarias por María Corina Machado. Dos se abstendrían y sólo tres respaldarían a los candidatos del G-4.

«Lo que muestran todas las encuestas es un rechazo a los partidos», sostiene.

Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular es la coalición político electoral opositora conocida como G-4.

No tienen capacidad

Sequera afirma que el G4 no tiene capacidad de imponerse como en años anteriores. «Eso no quiere decir que las maquinarias no jueguen un rol importante, pero creo que se terminará imponiendo el voto espontaneo», dijo.

Agregó que hay una multiplicidad de factores que podrían incidir en este escenario.

Afirma que, entre esos factores, está que los electores perciben que Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Manuel Rosales y Juan Guaidó tuvieron su oportunidad para derrotar electoralmente a Nicolás Maduro. Sin embargo, ahora prefieren apostar por Machado, que no se pliega a los lineamientos de los partidos tradicionales.

Los candidatos Carlos Prosperi, de AD, y Freddy Superlano, por Voluntad Popular, también son vistos atentamente por los electores.

Otro posible factor por el cual los electores no tienen confianza en los partidos tradicionales es la debacle del interinato liderado por Guaidó. «El elector valora positivamente el discurso de Machado y la percibe como ‘coherente’ a lo largo del tiempo», enfatiza, reseñó El Nacional.