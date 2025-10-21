(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- a Academia Latina de la Grabación anunció este martes un nuevo grupo de estrellas que se presentarán en vivo durante la 26.ª entrega anual del Latin Grammy, incluyendo a figuras de renombre como Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro.

La lista de nuevos talentos confirmados para la ceremonia del 13 de noviembre en Las Vegas se completa con la cantante Kacey Musgraves, el compositor Edgar Barrera y los artistas Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera.

Estos se unen a un cartel previamente anunciado que ya contaba con la participación de leyendas como Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte y Gloria Estefan, entre otros.

Anuncios

Bad Bunny encabeza las nominaciones de este año con 12 candidaturas. De los artistas recién anunciados, Alejandro Sanz aspira a cuatro gramófonos, mientras que Rauw Alejandro y Nathy Peluso compiten por dos galardones cada uno. Por su parte, el compositor Edgar Barrera es uno de los máximos nominados con 10 menciones, reseñó EFE