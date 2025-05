(20 de mayo del 2025. El Venezolano).- La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, compartió su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que residen en el país.

Esta resolución del máximo tribunal llega tras una solicitud del gobierno de Donald Trump, quien argumentó que la situación en Venezuela ha mejorado y que mantener el TPS para los venezolanos no es de interés nacional. Sin embargo, el juez de distrito Edward Chen, que anteriormente había bloqueado esta revocación, advirtió que eliminar esta protección puede causar un daño considerable a cientos de miles de personas y generar pérdidas económicas significativas para la nación.

Ante este panorama, la alcaldesa Fraga se comprometió a seguir defendiendo a la comunidad venezolana en Doral. “La decisión de la Corte Suprema de mantener la suspensión de las protecciones del TPS ha generado comprensiblemente preocupación, especialmente aquí en Doral, hogar de muchos venezolanos”, afirmó Fraga según El Nacional.

Subrayó que aunque la migración es un asunto federal, ha estado en contacto con representantes en el Congreso para buscar soluciones permanentes que protejan a quienes han huido de un “régimen brutal” en busca de seguridad y estabilidad. “He estado en contacto directo con nuestros representantes federales para abogar por los miembros de nuestra sociedad que cumplen con la ley, son productivos y han huido de un régimen brutal en busca de seguridad y la oportunidad de construir un mejor futuro para sus familias en el lugar que ahora llaman hogar: los Estados Unidos de América”, enfatizó.

La alcaldesa hizo un llamado a la calma y tranquilidad, asegurando que su prioridad es proporcionar información oportuna y acceso a recursos para los afectados. “Esta sigue siendo una situación en desarrollo. Mi enfoque y prioridad continúa siendo brindar a nuestra comunidad información oportuna y precisa, así como acceso a recursos a medida que se conozcan más detalles”, destacó.

Statement from Mayor Christi Fraga on Supreme Court Decision Regarding TPS for Venezuelan Nationals.

Declaración de la Alcaldesa Christi Fraga Sobre la Decisión de la Corte Suprema Respecto al TPS para Nacionales Venezolanos. pic.twitter.com/rXUTmETpfG

— Christi Fraga (@ChristiFraga) May 19, 2025