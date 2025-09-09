(09 de agosto del 2025. El Venezolano).- Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), agosto de 2025 se ha posicionado como el tercer mes de agosto más caluroso en los registros globales. La temperatura promedio del aire en la superficie terrestre alcanzó los 16.60 °C, lo que representa 0.49 °C por encima del promedio de agosto de 1991-2020. A pesar de ser más frío que los agostos récord de 2023 y 2024, la temperatura de agosto de 2025 fue 1.29 °C superior al nivel preindustrial, un período de referencia entre 1850 y 1900.

El período de doce meses, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, fue especialmente cálido, superando el promedio de 1991-2020 en 0.64 °C y el nivel preindustrial en 1.52 °C.

Impacto en Europa y otras regiones

En Europa, el mes de agosto trajo la tercera ola de calor del verano al suroeste del continente, lo que provocó incendios forestales excepcionales. La temperatura media en Europa continental fue de 19.46 °C, 0.30 °C por encima de la media del mes, aunque no se incluyó entre los diez agostos más calurosos registrados. Las regiones más afectadas por el calor en Europa fueron la península Ibérica y el suroeste de Francia.

Anuncios

Por el contrario, gran parte del norte de Europa, incluyendo países como Finlandia, Suecia, Noruega, Bielorrusia y Polonia, experimentó temperaturas por debajo del promedio. Fuera de Europa, las temperaturas fueron superiores a la media en Siberia, algunas áreas de la Antártida, China, la península de Corea, Japón y Medio Oriente, reseñó El Nacional