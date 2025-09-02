(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En una carrera contra el tiempo, el gobierno talibán, las Naciones Unidas y la Media Luna Roja afgana han puesto en marcha un operativo de rescate masivo en el este del país, luego de que un terremoto de magnitud 6.0, seguido de cinco réplicas, dejara un rastro de destrucción y muerte.

Las autoridades confirmaron que la cifra de víctimas ha escalado a más de 800 muertos y 2,700 heridos, superando las estimaciones iniciales.

El principal portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, detalló en una rueda de prensa en Kabul que la provincia de Kunar es la más afectada, con más de 800 fallecidos y 2,500 heridos. En la provincia vecina de Nangarhar, donde se localizó el epicentro, se reportaron 12 muertes y 255 heridos, reseñó DW.

En un breve comunicado en X, Mujahid indicó que «los funcionarios locales y los residentes ya participan en las labores de rescate» y que se están utilizando «todos los recursos disponibles para salvar vidas». La misión de la ONU en el país (UNAMA) ha desplegado personal para entregar «asistencia de emergencia y apoyo vital», mientras que la Media Luna Roja afgana ha enviado equipos médicos especializados a la zona de desastre, aunque las tareas de rescate se ven dificultadas por el difícil acceso a las comunidades y las continuas réplicas del sismo.