(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump, junto a su equipo de seguridad nacional, declaró este jueves una «guerra total» contra los cárteles de la droga, a los que calificó como «la principal amenaza a la seguridad nacional» y el «equivalente de ISIS en el Hemisferio Occidental». En la presentación, se revelaron los resultados de una ofensiva sin precedentes que ha culminado con el arresto de más de 3,000 miembros de cárteles en la última semana.

«Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando», sentenció el presidente. Desde enero, las fuerzas estadounidenses han detenido a más de 120,000 presuntos criminales, incluyendo miembros de organizaciones como el Tren de Aragua y la MS-13.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la estrategia con un mensaje inequívoco, equiparando la lucha contra el narcotráfico con la guerra contra el terrorismo. «Nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras es: los trataremos como tratamos a Al Qaeda. Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te cazaremos y te mataremos», declaró Hegseth, subrayando el carácter «implacable» de la nueva política.

Acompañado por la Fiscal General Pam Bondi y la Secretaria del DHS, Kristi Noem, Trump afirmó que bajo su gobierno, Estados Unidos «está recuperando el control a niveles sin precedentes» y que la lucha contra el narcotráfico, responsable de la muerte de casi 300,000 estadounidenses, continuará a gran escala, reseñó Infobae.