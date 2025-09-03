(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Administración Trump anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 250,000 inmigrantes venezolanos.

El programa, originalmente establecido por la Administración Biden en 2021, está programado para expirar el 10 de septiembre. La terminación será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

«Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS, mantener o ampliar el programa para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz», declaró el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en un comunicado.

La administración instó a los beneficiarios del TPS a considerar la autodeportación, ofreciendo un paquete de incentivos que incluye un boleto de avión gratuito, un bono de salida de $1,000 y la promesa de «posibles oportunidades futuras de inmigración legal».

Esta acción es parte de una política más amplia de la Administración Trump para priorizar la seguridad nacional y la gestión de la inmigración en la frontera sur. El gobierno reitera que el TPS es un estatus temporal y que su objetivo es proporcionar un refugio a corto plazo en situaciones de emergencia, no una vía para la residencia permanente, reseñó Noticias Telemundo.