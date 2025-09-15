(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Estados Unidos y China han anunciado que están cerca de un acuerdo sobre la red social TikTok, tras una ronda de negociaciones comerciales en Madrid.

El pacto, cuyos detalles finales se espera que sean confirmados en una llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, permitirá que la filial estadounidense de la popular aplicación de videos cortos sea propiedad de una compañía de EE.UU.

El presidente Trump había amenazado con prohibir la aplicación si su matriz china, ByteDance, no vendía su filial en EE.UU. El mandatario expresó su preocupación de que el gobierno de Pekín pudiera acceder a datos de los 150 millones de usuarios estadounidenses.

El acuerdo, que busca salvaguardar los intereses de seguridad nacional de EE.UU., fue anunciado por el propio Trump en su red social. Poco después, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que el marco del acuerdo permitiría el «cambio a una propiedad controlada por Estados Unidos», aunque no dio más detalles. «El marco del acuerdo es que cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos», afirmó Bessent, quien destacó que el «respeto mutuo» entre los líderes ha sido clave para avanzar, reseñó EFE