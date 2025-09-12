(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un grupo de activistas venezolanos ha puesto fin a una huelga de hambre que mantuvieron por 12 días frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI).

La protesta, que comenzó el 31 de agosto con el objetivo de exigir celeridad en la investigación del caso «Venezuela I», concluyó tras una reunión confidencial con representantes de la corte.

En un comunicado, los manifestantes, identificados como Laura García, John Cáceres y Mario de Nigris, informaron que se les reconoció su «reclamo legítimo» y se les garantizó que las pesquisas están avanzando. Además, aseguraron que serán incorporados en los canales de comunicación existentes para que las voces de las víctimas sean escuchadas.

A pesar de la suspensión de la huelga, que había generado preocupación por el «deterioro físico» de los participantes, el grupo advirtió que su lucha continúa. «Este no es el final de nuestra lucha, sino un nuevo capítulo. Mantendremos la vigilancia para que lo prometido se convierta en hechos reales», declararon los activistas, reseñó El Nacional