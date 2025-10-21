(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- Este martes 21 de octubre vuelve la acción completa en los tres circuitos de la cuenca del Caribe y México, en las llamadas Ligas invernales. Es que tras el día de descanso del pasado lunes en la pelota venezolana y en México; en la LVBP hay cuatro encuentros pautados, cinco son los choques que se estarán disputando en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y los tres tradicionales enfrentamientos en la Liga Dominicana de Beisbol (Lidom), para totalizar 12 choques en esta jornada.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Los Leones del Caracas visitarán a los Tiburones en el «Forum de La Guaira», desde las 6:30 de la tarde, hora venezolana.

El predictor de duelos presenta como favoritos para llevarse el triunfo a los melenudos, con un 54% de posibilidades frente a un 46% de los escualos.

A las 7:00 de la noche hay tres encuentros programados. El primero que comentaremos es el juego entre Cardenales de Lara que visitarán el Estadio «José Bernardo Pérez», de Valencia, para enfrentarse a los Navegantes del Magallanes. El predictor de duelos presenta como favorito para triunfar al conjunto del Cabriales con un 59% de posibilidades, ante un 41% del conjunto crepuscular. Los Bravos de Margarita visitan a los Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz. El equipo favorito para ganar este enfrentamiento es el de los Caribes orientales, con un 53% de posibilidades frente a un 47% de los insulares. Y los Tigres de Aragua reciben en su estadio «José Pérez Colmenares», de Maracay, a las Águilas del Zulia para iniciar esta serie. El predictor de duelos presenta como favoritos para triunfar a las Águilas con un 55% de posibilidades, frente a un 45% de los felinos.

Anuncios

Activa Lidom

En la pelota Dominicana, a las 7:00 de la noche, los Leones del Escogido visitarán el estadio «Julián Javier», de El Cibao, para enfrentarse a los Gigantes. Los locales son los favoritos para llevarse el triunfo, según el predictor de duelos, con un 53% de posibilidades, ante un 47% de los melenudos.

A las 7:30 de la noche las Águilas Cibaeñas se enfrentarán a las Estrellas Orientales en el parque «Tetelo Vargas». Este encuentro está bastante parejo con una pequeña ventaja a favor de las Estrellas Orientales con un 51% de las posibilidades de triunfo, frente a un 49% de el equipo rapaz.

El último encuentro de la jornada también se iniciará a las 7:30 de la noche. Los Toros del Este visitarán el estadio «Quisqueya, Juan Marichal», de Santo Domingo, para enfrentarse a los Tigres del Licey. Los Tigres son los favoritos para ganar este choque con un 58% de posibilidades, ante un 42% de los Toros.

Tamales y pelotas

La Liga Arco Mexicana del Pacífico comenzará sus acciones desde las 8:00 de la noche, cuando los Cañeros de Los Mochis visiten el estadio «Teodoro Mariscal», de Mazatlán, para enfrentarse a los Venados.

Los Cañeros son los favoritos para ganar este enfrentamiento, según el predictor de duelos, con un 60% de posibilidades, frente a un 40% de los Venados.

Los Águilas de Mexicali reciben a los Charros de Jalisco en su estadio, «El nido de los Águilas», desde las 8:30 de la noche. Este choque está bastante parejo, según el predictor de duelos, con un 51% de posibilidades de victoria para los Águilas, ante un 49% de los Charros.

Los Yaquis de Obregón se enfrentarán a los Naranjeros en el estadio «Fernando Valenzuela», de la ciudad de Hermosillo, igualmente a las 8:30. El predictor de duelos presenta como amplios favoritos para llevarse la ganancia a los Naranjeros, con un 62% de probabilidades, ante un 38% de los Yaquis.

Los Jaguares de Nayarit tendrán un difícil compromiso desde las 8:30 de la noche, ante los Tomateros de Culiacán, en el estadio «Coloso del Pacífico», sede del conjunto felino. El predictor de duelos presenta como favoritos para llevarse la ganancia a los Jaguares con un 57% de probabilidades, ante un 43% de los Tomateros.Los Algodoneros de Guasave cierran la jornada ante el equipo Tucson Beisbol Team, en su casa el «Kuroda Park». Los Algodoneros son los favoritos para alzarse con esta ganancia, con el 71% de posibilidades, ante un 29% del equipo visitante.



Estos son los 12 juegos pautados para efectuarse hoy en la cuenca del Caribe y México.