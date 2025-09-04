(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La cifra de víctimas mortales en el accidente del funicular turístico Elevador da Glória, ocurrido en la capital portuguesa, ha ascendido a 17, según confirmaron las autoridades de Protección Civil.

El siniestro, que tuvo lugar el pasado miércoles, dejó también 21 personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

El funicular, una de las atracciones más populares de Lisboa, se descarriló y se estrelló contra un edificio en una curva, causando una gran conmoción en la ciudad. Entre los fallecidos se encuentran siete hombres y ocho mujeres, a la espera de la confirmación de la identidad de las dos personas que perecieron en el hospital.

Las autoridades aún no han confirmado la nacionalidad de todas las víctimas, pero los servicios de rescate señalaron que al menos 11 de los heridos son extranjeros. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado que entre los heridos hay dos ciudadanos españoles y que el Consulado español en Lisboa mantiene contacto con las autoridades portuguesas.

La Policía Judicial de Portugal ha activado una línea directa de información para los familiares de las víctimas y ha asegurado que «se hará todo lo posible» para esclarecer las causas del accidente. El Gobierno portugués ha decretado día de luto nacional para este jueves e iniciará una investigación para determinar las responsabilidades del suceso, reseñó DW.