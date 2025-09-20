El reconocido abogado de inmigración Javier Montano M., director de Montano-Miranda P.A. Immigration Law Office, anunció la realización de un Gran En Vivo Gratuito a través de YouTube, en el que abordará uno de los temas de mayor interés para la comunidad venezolana en el país: “Procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano: realidades y soluciones”.

El encuentro virtual se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora Miami) y 5:00 p.m. (hora México). La actividad contará con la participación especial de la abogada Lorena Vargas, abogada invitada desde México, especialista en trámites de pasaporte venezolanos y contará con la moderación especial del periodista venezolano, José Ramón Villalobos.

Durante la transmisión se abordarán los principales retos que enfrentan los migrantes venezolanos al realizar trámites en Estados Unidos, tanto con pasaporte vigente como vencido.

Expertos en el área legal analizarán:

• Las complicaciones más comunes al presentar pasaportes vencidos

• Las alternativas legales disponibles

• Recomendaciones prácticas para superar los obstáculos relacionados con la validez del pasaporte venezolano

El abogado Javier Montano, con amplia experiencia en la defensa y asesoría de inmigrantes, subrayó que este espacio busca ofrecer orientación clara y confiable en un contexto de constante incertidumbre legal para miles de venezolanos.

“La comunidad necesita información precisa y actualizada para tomar decisiones correctas en medio de un panorama migratorio complejo y es importante que conozcan las realidades, limitaciones y soluciones que existen si cuentan con un pasaporte venezolano vencido o por vencerse”, señaló.

El evento está dirigido a venezolanos dentro y fuera de Estados Unidos, así como a familiares y asesores que deseen entender mejor las implicaciones legales de este proceso.

Los cupos son limitados y los interesados deben registrarse en este link