(18 de agosto del 2025. El Venezolano).- La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz se encuentra en territorio colombiano luego de denunciar, a principios de este mes, que la gestión de Nicolás Maduro se negó a otorgarle un salvoconducto para «salir bajo la protección diplomática» hacia el país vecino.

A través de una publicación en X, Díaz indicó que logró salir de la residencia de la Embajada de Colombia, en Caracas, a quien el Gobierno del país andino le concedió asilo político, según confirmó la Cancillería el pasado 6 de agosto.

La abogada agradeció al Gobierno de Gustavo Petro, a su canciller, Yolanda Villavicencio, al embajador Milton Rengifo, así como a «decenas de héroes anónimos», sin aclarar si el Ejecutivo chavista otorgó el salvoconducto para que saliera del país petrolero.

«Logramos salir de la residencia del embajador de Colombia en Caracas y estamos en territorio colombiano a salvo y en compañía de parte de la familia«, sostuvo, reseñó Efecto Cocuyo.