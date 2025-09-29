(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Estados Unidos prosigue con las detenciones de migrantes venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), a pesar de un dictamen judicial que invalida la orden del presidente Donald Trump de terminar dicho programa migratorio.

Abogados y activistas han denunciado que, en los últimos cuatro meses, cientos de venezolanos han sido arrestados en múltiples estados, incluyendo Florida, Texas y California. Un caso emblemático es el de Jeferson Pacheco Cruces, detenido durante un chequeo migratorio de rutina a pesar de presentar la documentación vigente de su TPS, reseñó El Nacional

“Yo realmente creía que el fallo del juez lo protegería. Y aun así, lo detuvieron de todos modos”, lamentó Karina Pino, pareja de Pacheco, en declaraciones a El Nuevo Herald.

Anuncios

La mayoría de los afectados pertenecen a un grupo designado para el TPS en 2023 que experimentó un lapso sin amparo legal entre mayo y septiembre de este año. Organizaciones defensoras confirman que todos los detenidos habían cumplido con sus requisitos de reinscripción, poseen permisos de trabajo válidos y muchos tienen trámites de inmigración pendientes, como solicitudes de asilo y residencia permanente.