¿Nacionalización o estatización?

El 30 de agosto de 1975 se aprobó la ley que reservaba al Estado toda la cadena de los hidrocarburos, ejecutada el 1 de enero de 1976. Más que una estatización administrativa, fue una nacionalización estratégica: la transferencia del control y de los activos de las concesionarias al Estado a través de empresas operadoras y la creación de PDVSA.

Producción, industrialización y comercialización

La nacionalización cubrió la producción y la comercialización. La industrialización (refinación y petroquímica) avanzó más lentamente, a pesar de hitos posteriores como la internacionalización.

Significado económico y político

La decisión fue correcta en su contexto: soberanía y mayor captura de renta en los años setenta, pero reforzó la dependencia rentista. Venezuela ganó peso en la OPEP y presencia internacional.

De la pujanza al colapso

Después de 1999, la politización y el deterioro gerencial, combinados con choques externos y sanciones, llevaron a un colapso operativo, financiero y de capital humano.

Retos y perspectivas para un nuevo gobierno

Reinstitucionalizar PDVSA, atraer inversión con reglas claras, modernizar infraestructura, diversificar la economía y reconstruir la gobernanza ambiental y de cumplimiento.

Conclusión:

El error no fue nacionalizar. Fue desperdiciar los ciclos de bonanza sin construir una economía productiva ni una empresa petrolera blindada frente a los vaivenes políticos.

Conducta presidencial frente al petróleo (1914–2025): aciertos y errores

Desde el inicio comercial en 1914 (Zumaque-1, Mene Grande) hasta hoy, las decisiones presidenciales moldearon el ingreso fiscal, la relación con las transnacionales, el rol en la OPEP y el marco institucional. A continuación, un recuento sintético por periodos constitucionales con sus principales aciertos y errores.

Primeros hitos

1914–1935: Inicio comercial (Zumaque-1) y expansión del régimen concesionario. Nace la lógica de enclave y la dependencia fiscal incipiente.

Medina (1941–1945) y Gallegos (1948)

Acierto: Ley de Hidrocarburos de 1943; fortalecimiento de regalías e impuestos.

Reforma fiscal de 1948 ("fifty-fifty"): el Estado aseguró el 50% de las utilidades.

Persistencia del sesgo concesionario y baja industrialización.

Betancourt (1959–1964) y Leoni (1964–1969)

Acierto: Liderazgo en la OPEP (visión de Pérez Alfonzo).

Creación de la CVP en 1960.

Persistencia del modelo rentista y escasa diversificación.

Caldera I (1969–1974)

Acierto: Ley de Reversión de 1971 que preparó la nacionalización.

Retrasos en la industrialización y en la construcción de capacidad tecnológica propia.

Carlos Andrés Pérez I (1974–1979)

Acierto: Nacionalización de 1975/1976 y creación de PDVSA.

Expansión fiscal acelerada que consolidó el rentismo.

Los años ochenta: Herrera Campins y Lusinchi

Aciertos: Continuidad institucional de PDVSA; internacionalización (CITGO 1986).

Respuesta procíclica ante el desplome de precios; atraso regulatorio.

Carlos Andrés Pérez II y Caldera II

Acierto: Apertura petrolera; convenios operativos y asociaciones estratégicas en la Faja.

Falta de consenso político e institucional; exposición fiscal al ciclo de precios.

Chávez (1999–2013)

Aciertos: Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001; renegociación de contratos hacia empresas mixtas.

Paro de 2002–2003 y despido masivo; uso de PDVSA como caja fiscal; caída de la producción a pesar de precios altos.

Maduro (2013– )

Aciertos: Algunos alivios y acuerdos recientes con ligera recuperación desde 2020.

Colapso operativo, corrupción, pérdida de mercados y retroceso tecnológico.

Protagonistas venezolanos del petróleo

Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903–1979): Arquitecto de la OPEP y padre de la política de “no más concesiones”. Su legado advierte sobre los riesgos del rentismo.

Enrique Tejera París (1919–2015): Presidente de la CVP; defensor de una visión nacionalista y moderna, consolidando la presencia estatal antes de la nacionalización.

Arturo Uslar Pietri (1906–2001): Intelectual y político; en 1936 acuñó la célebre frase "sembrar el petróleo".

Rómulo Betancourt (1908–1981): Presidente constitucional (1959–1964); bajo su gobierno se creó la CVP y Venezuela lideró la fundación de la OPEP.

Rafael Caldera: Impulsor de la Ley de Reversión de 1971, que preparó el terreno jurídico para la nacionalización.

Carlos Andrés Pérez: Ejecutó la nacionalización en 1975–1976, respaldado por un equipo técnico y político de alto nivel.

Lecciones: errores que no deben repetirse

Politización y uso de PDVSA como caja paralela del presupuesto.

Purga del capital humano y debilitamiento de la meritocracia técnica.

Inseguridad jurídica y cambios contractuales retroactivos.

Prociclicidad fiscal: gastar todo en la bonanza y recortar en la baja.

Subinversión crónica en mantenimiento y ambiente.

Dependencia de pocos mercados y crudos sin refinación local.

Opacidad, corrupción y endeudamiento improductivo.

Aciertos a consolidar

Captura eficiente de renta con reglas estables.

Institucionalidad técnica y gobierno corporativo independiente.

Inserción estratégica en la OPEP y diplomacia energética moderna.

Apertura selectiva a capital y tecnología (Faja, gas, campos maduros).

Encadenamientos productivos: petroquímica, refinación y servicios locales.

Transparencia y rendición de cuentas.

Enfoque para la recuperación (hoy)

Reforma integral (gobernanza, fiscalidad, contratos) para mitigar el riesgo-país; plan de choque de mantenimiento; portafolio por clústeres con objetivos públicos; y regla fiscal anticíclica que financie inversión y ahorro intergeneracional.