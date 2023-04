(15 de abril del 2023. El Venezolano).- La construcción de una valla de alambre de espino a lo largo de la extensa frontera de Finlandia con Rusia ha comenzado cerca de la ciudad de Imatra, en el sureste del país, menos de dos semanas después de que el país nórdico ingresara en la OTAN como 31º miembro de la alianza militar.

La Guardia de Fronteras finlandesa mostró la construcción del tramo inicial de tres kilómetros (1,8 millas) de la valla que se levantará en Pelkola, cerca de un paso fronterizo junto a Imatra, una tranquila ciudad lacustre de unos 25.000 habitantes.

La frontera de Finlandia con Rusia, de 1.340 kilómetros, es la más larga de todos los miembros de la Unión Europea.

La construcción de la valla fronteriza es una iniciativa de la guardia de fronteras aprobada por el gobierno de la Primera Ministra Sanna Marin en medio de un amplio apoyo político el año pasado. El principal objetivo de la valla de acero de tres metros de altura con una extensión de alambre de espino en la parte superior es impedir la inmigración ilegal procedente de Rusia y dar tiempo de reacción a las autoridades, afirman los agentes fronterizos finlandeses.

El bosque cerca del paso fronterizo de Pelkola en Imatra, al sureste de Finlandia, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Photo/Sergei Grits)

En 2015-2016, Moscú intentó influir en Finlandia organizando la llegada de un gran número de solicitantes de asilo a los pasos fronterizos del norte de Finlandia, en la región ártica de Laponia. Se vio a las autoridades rusas dirigiendo deliberadamente a miles de solicitantes de asilo -en su mayoría procedentes de Irak, Afganistán y otros países de Oriente Medio- hacia esos pasos fronterizos.

La medida se consideró una demostración de fuerza por parte de Moscú. La cuestión se resolvió cuando el Presidente finlandés, Sauli Niinistö, mantuvo conversaciones con el Presidente ruso, Vladimir Putin. El flujo de inmigrantes se detuvo poco después, reseñó Infobae.

Este es un escenario que Finlandia -una nación de 5,5 millones de habitantes que se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN el 4 de abril– quiere evitar que se repita.

Los funcionarios de fronteras se apresuran a reconocer, sin embargo, que fue la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del año pasado -la principal razón del rápido impulso de Finlandia para unirse a la OTAN tras décadas de no alineamiento militar- lo que impulsó la construcción de la valla fronteriza.

“La valla fronteriza no era ningún tipo de tema político antes de la guerra (en Ucrania). Y, de hecho, no era una especie de plan de la guardia fronteriza finlandesa”, dijo a The Associated Press el general de brigada Jari Tolppanen, jefe de la división técnica de la guardia fronteriza finlandesa. “Todo cambió tras el ataque (de Rusia contra Ucrania)”.

Carteles que dicen “Federación Rusa” y “Rusia” se ven en el paso fronterizo ruso de Svetogorsk desde el paso fronterizo de Pelkola en Imatra, sureste de Finlandia, viernes 14 de abril de 2023. (AP Photo/Sergei Grits)

Está previsto que la sección piloto de la valla esté terminada este verano boreal, mientras que la barrera se ampliará finalmente hasta un máximo de 200 kilómetros . Abarcará zonas -en trozos de distinta longitud- principalmente en el sureste de Finlandia, cerca de los principales pasos fronterizos con Rusia, pero también tendrá secciones en el norte ártico, en Laponia.

“En esta nueva situación, debemos tener un control de fronteras mucho más creíble y mucho más independiente”, dijo Tolppanen. “Tenemos que reforzar nuestros recursos. Y la valla es necesaria para gestionar, por ejemplo, la inmigración ilegal a gran escala”.