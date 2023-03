(27 de marzo del 2023. El Venezolano).- Los siete cuerpos de las víctimas de una fuerte explosión en una fábrica de chocolate en una pequeña localidad del este de Pensilvania han sido recuperados, informaron funcionarios.

La alcaldesa de West Reading, Samantha Kaag, dijo en un comunicado el domingo por la noche que no se dará a conocer el nombre de ninguno de los fallecidos hasta que las autoridades estén seguras de que ya se les avisó a todas las familias.

“Por favor comprendan que esta es una pérdida devastadora, pero estamos verdaderamente agradecidos de poderles dar un cierre a las familias involucradas en los próximos días”, señaló Kaag.

El jefe de policía Wayne Holben dijo en una reunión con la prensa poco después de las 9 de la noche que los rescatistas habían hallado los cuerpos previamente esa tarde y que se cree que son los dos individuos faltantes que habían sido reportados como desaparecidos previamente en la jornada. Sus identidades serán confirmadas por la oficina forense del condado Berks, señaló.

Una de las víctimas fue encontrada alrededor de las 6:50 de la tarde, y la otra aproximadamente a las 8:20 de la noche, agregó Holben. Con ello el número total de los muertos se ubica en siete, reseñó AP.

Previamente Kaag le confirmó a The Associated Press que el quinto cadáver fue encontrado el domingo por la mañana por rescatistas, y el forense del condado Berks confirmo que había muerto. El forense no pudo confirmar la identidad de esa persona, agregó Kaag.

Holben había confirmado previamente el hallazgo de un cuarto cadáver bajo los escombros de la fábrica de R.M. Palmer Co. en West Reading, unos 100 kilómetros (60 millas) al noroeste de Filadelfia.