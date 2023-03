(27 de marzo del 2023. El Venezolano).- Cuando me puse en contacto con Carlos Malatesta para coordinar la entrevista me habló en los primeros segundos sobre Ingeniería del bienestar. Y mi deseo de saber más sobre el tema creció, cuando conocí su perfil: venezolano, migrante, ingeniero, empresario, filántropo y mentor de felicidad inteligente. Y, además, es fundador de la tercera empresa más importante de energías renovables en Europa (vive en Francia) y sobreviviente del cáncer dos veces.

Entusiasmado y expectante, lo invité a mi programa EL VENEZOLANO HOY para que nos ofreciera su testimonio de vida, y nos compartiera cómo la transformó a su favor. ¿Qué es una vida con propósito?, esa pregunta me guió en la charla con este venezolano que estudió ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

Sí, a Carlos le dio cáncer dos veces. El primer fue superado tras una operación y tratamiento y continuó su vida, pero llegó un segundo diagnóstico: esta vez más agresivo, en etapa tres con múltiples tumores en la zona del sistema linfático del área abdominal. Ambos están superados.

“Recuerdo en la segunda oportunidad que el médico me dijo: ahora tus probabilidades de vida son menos del 30%. Para muchos escuchar eso es un choque, pero yo lo recibí como un regalo de la vida. Porque cuando estás frente a la muerte, piensas que esto se acabó, entonces ahí, desde ese lugar, eres capaz de tomar las decisiones que, en tú día a día normal, no eres capaz”, dijo en los primeros minutos de la entrevista.

¿Un regalo de la vida?, le pregunté, y Carlos respondió tajante: “Sí, me di cuenta que fue un regalo cuando vi las consecuencias del proceso de sanación, en ese momento lo recibí con más claridad y sentí que mi manera de vivir no era correcta”.

Después del alcance de esas palabras seguidamente me dijo algo que me impactó: “reaprendí a vivir”. Sí, me impactó porque hay muchas personas que lo dicen de una manera retórica y lo repiten en Instagram, pero Carlos sí lo hizo: mediante un proceso consiente y voluntario “resignificó” experiencias y cambió su vida.

Carlos se transformó en una persona no compatible con el cáncer y comenzó a comprender cómo viven las personas que no lo padecen y qué hicieron, como pacientes activos, para sanar, reseñó El Venezolano Colombia.

¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo acompañaste la decisión del cambio?

Leí muchos testimonios, exploré, asistí a seminarios, me encontré con expertos del área de la salud, con personas que habían logrado sanar, descubrí ciertas prácticas, hábitos, rituales que son considerados anticáncer y aplicando eso en mi vida: sané. Si mantienes buenos hábitos de vida todo comienza a armonizarse.

¿Las condiciones emocionales son claves en ese proceso?

Sí, el estado mental es un punto clave. Es increíble: hay muchísimos estudios que demuestran que tú estado de ánimo tiene un impacto directo sobre tu sistema inmunológico: si estás deprimido, sin fuerza, sin ganas, tu sistema inmunológico se debilita y vienen los problemas.

¿Y la “personalidad de víctima”?

Vi en muchos casos pacientes con una personalidad de víctima, quienes, de alguna manera están esperando un ataque. Yo, por ejemplo, siempre fui una víctima, todo me pasa a mí y de alguna manera eso era parte de mi mentalidad, yo pensaba que la vida era difícil, era peligrosa y que tenía que estar siempre defendiéndome, hasta que tuve que sacrificar mi salud por el estrés y el estado de desasosiego.

¿El encuentro con la muerte te hizo abrazar la vida?

Después de todo el proceso de transformación y cambios de mentalidad, debes comprender y aceptar que la vida siempre está de tu lado y que cada cosa que te sucede está diseñada específicamente para ti, para ayudarte a avanzar en el proceso, pero en algunas situaciones no se logra comprender eso hasta que, como en mi caso, estás frente a la muerte.

https://youtu.be/4UARv3Lx1yM