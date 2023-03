(18 de marzo del 2023. El Venezolano).- Este jueves 16 de marzo, entró en vigencia la norma que prohíbe a los médicos de Florida, brindar asistencia en los procesos de afirmación de género para jóvenes trans.

La regla discutida y adoptada por la Junta de Medicina de Florida y la Junta Osteopática, prohíbe la atención en los procesos de bloqueadores de pubertad. Así como ofrecer asistencia en terapia hormonal y cirugía de genitales, que no se recomienda en menores de edad.

Pese a que las instituciones habían hecho excepciones en cuanto a tratamiento de afirmación de género, ambas acordaron descartar y llegar a la prohibición.

La entrada en vigencia de dicha normativa no afectará a los adolescentes que ya estén en proceso de consumo de bloqueadores de pubertad u hormonas. Todos pueden seguir su tratamiento, más ningún otro joven menor de edad que desee hacerlo a partir de ahora, podrá recibir asistencia.

La violación de dicha regla por parte del personal médico, puede traer como consecuencia la imposición de multas o pérdida de la licencia.

¿Qué dicen los padres de niños trans y las organizaciones de DDHH?

El proyecto discutido en el Senado de Florida ha sido cuestionado por varios padres de niños trans. A su juicio, la decisión es un delito a la prestación de atención médica de reafirmación de género.

De acuerdo a un reporte de la Prensa de Florida, algunos representantes impugnarán dicha norma ante un tribunal federal. Cada uno de los afectados está representado por Southern Legal Counsel, GLBTQ Legal Advocates and Defenders, National Center for Lesbian Rights y Human Rights Campaign.

"Es hipocresía cuando un estado despoja a los padres de su derecho a garantizar que sus hijos reciban la atención médica adecuada", dijo Simone Chriss, Directora de la Iniciativa de Derechos Transgénero, para Human Rights Campaign.

Por su parte, Jennifer Levi, directora sénior de Derechos Transgénero y Queer, dijo que ambas juntas optaron por ignorar lo ocurrido y pusieron a las familias en una posición impensable.

La regla contradice años de investigación

Mientras que Sarah Warbelow, Directora Legal de la Campaña de Derechos Humanos, argumentó que las organizaciones deben centrarse en problemas reales.

Human Rights Campaign en su publicación sobre la norma, destaca que la decisión tomada por el Gobernador, Ron DeSantis, el Cirujano General Joseph Ladapo en compañía de los miembros del Departamento de Salud, se llevó a cabo por medio de una votación de las Juntas de Medicina.

A juicio de los expertos, la regla contradice las pautas establecidas a través de años de investigación clínica y recomendadas por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Sociedad Endocrina.

La opinión del gobernador Ron DeSantis sobre cambio de género en niños

El lunes, el presidente norteamericano Joe Biden, calificó de "crueles" y "casi pecaminosas" las restricciones impuestas a los niños que se identifican como trans.

Durante una entrevista para The Daily Show, Biden habló de forma indirecta sobre las decisiones que se han tomado en Florida, aunque no mencionó una legislación en específico.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis respondió a las declaraciones del presidente y señaló que no es aceptable "la mutilación" en menores.

"No es aceptable que el gobierno federal permita procedimientos como operaciones de cambio de sexo para menores", escribió a través de su cuenta en Twitter.

Florida se encuentra ahora entre los nueve estados que niegan la atención médica en la afirmación de género.