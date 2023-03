(14 de marzo del 2023. El Venezolano).- Una vez más la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha tenido que explicar por qué se ha movilizado en helicóptero, como lo han hecho tradicionalmente presidentes y altos funcionarios del Estado en su país, sin mayor reclamo. Para ella, la polémica que han causado sus traslados aéreos esconde racismo y clasismo.

En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, de Semana, Márquez volvió a referirse al tema de sus vuelos en ese tipo de aeronave. La vicepresidenta reiteró que tanto la relevancia de su cargo como su seguridad amerita este tipo de viajes, al tratarse de la segunda al mando en el país suramericano.

"Voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no", expresó al ser preguntada sobre sus traslados.

Para Márquez, los medios han hecho "escándalo", al publicar críticas en su contra por este tema, situación que no han ocurrido con sus predecesores.

"Lo siento, y perdónenme los colombianos por decirlo así: soy la vicepresidenta y el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias", explicó.

"Que me demanden"

"Todos los presidentes y vicepresidentes de Colombia han usado las aeronaves que tiene el Estado a su disposición para su seguridad, todos sin excepción", recordó, reportó RT.

En su opinión, el ataque mediático que ha sufrido por viajar en helicóptero se debe a su color de piel y a su origen.

"¿Y entonces, porque la vicepresidenta es pobre, viene de abajo, es humilde, entonces no lo puede usar? Pues lo siento mucho, que vayan y me demanden, si estoy haciendo algo ilegal", añadió.

"No voy a facilitar que me maten"

Márquez recordó que en enero, encontraron ocho kilos de explosivos en la vía que conduce a su casa en Yolombó, Cauca, que fueron destruidos por personal antiexplosivos.

Esta no fue la primera acción de ese tipo contra la activista colombiana. Durante la campaña, Márquez recibió amenazas de muerte y fue declarada "objetivo militar". En 2019 salió ilesa de un atentado armado en su contra y en 2020 denunció que había desmejorado su esquema de seguridad, asignado por el Estado.

"No voy a darme el lujo de facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran", enfatizó.

Los cálculos

Una hora de vuelo en esas aeronaves, informó a La FM el director de la Policía colombiana, Henry Sanabria, alcanza los 2.600.000 pesos (unos 545 dólares), dependiendo del número de personas. Según su reporte, Márquez ha hecho ocho vuelos en helicóptero.

La vicepresidenta también se refirió a quienes hacen señalamientos por el costo de los traslados y preguntó:

"¿Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe?", dijo y agregó que, si bien el líder del Centro Democrático merece cuidado, ya no es un funcionario público. "Le aseguro que mi seguridad como vicepresidenta no cuesta lo que vale la de él, ¿y entonces por qué no cuestionan eso?".

Para Márquez, los señalamientos se cimientan en que es una "mujer negra que viene de abajo".

"El clasismo en este país, el racismo, es evidente. Si fuera blanca y de élite, no habrían hecho escándalos, porque es normal que a una persona que nació en cuna de oro la transporten en esos equipamientos", expresó.