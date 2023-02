(10 de febrero del 2023. El Venezolano).- Caro lector, para la mejor edición de nuestro juicio con fundamentos pertinentes y evitar la irracionalidad de nuestra piel, deseos, influencias, le pido leer con mucha atención y reflexión, primero, este texto de BBC News 60º aniversario del embargo de Estados Unidos a Cuba: cuánto afecta realmente a la isla.https://www.bbc.co.uk/mundo/

Por: Neuro Villalobos

Al leerlo verá las razones políticas e intereses económicos que entran en juego. Y, Segundo, igualmente lea, por favor, este otro.

BBC News - ¿Embargo a Venezuela?: en qué se parecen y diferencian las sanciones de EE.UU. contra Caracas a las de Cuba.

En efecto, se sorprenderá al comprobar que por décadas, casi por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, se exige a EEUU la suspensión del embargo y, lo asombroso, que los propios EEUU votó a favor de la suspensión, según se interprete la abstención: pues, no votó en contra de la resolución de la Asamblea, pero, se abstuvo de votar. 2016

En ese marco me referiré a las declaraciones de Rosales, en el hospital de la policía y en el discurso de su memoria y cuenta en el consejo legislativo.

Recuerde, además, la doctrina de Rómulo Betancourt bajo la inspiración, digo exactamente, la sumisión a los EEUU, se logró que la OEA se sumara al bloqueo a la isla que se suspendió en el 75. Y desde esa fecha altibajos ha habido, de fácil verificación. Un memorable discurso de Ignacio Luis Arcaya, el canciller de la dignidad, develó la felonía betancouriana.

Mientras el caso venezolano en sus relaciones y participación con la tiranía han sido muy sui generis, entre histerias locales, allá la de Trump también, las piruetas de la UE e ineficacia práctica de las decisiones de la OEA, salvo la magnanimidad de recibir a nuestros emigrantes.

He hecho estas advertencias para poder acercarme a la postura Rosales. No para justificarlo ni condenarlo, pues, es uno más del coro de condenadores del embargo, que exhiben serias o banales razones para rechazarlas, sino para detenernos en la inconsistencia de sus inferencias que, por una parte, suavizan cuando no libran al régimen de responsabilidad de la tragedia que pesa sobre Venezuela y, por la otra, que proyecta el mal de nuestra miseria, de mantenerse el embargo o bloqueo, es decir, si no se elimina, concluye, de no suspenderse, profetiza, seguiremos como Cuba, con todas sus consecuencias.

Las argucias esgrimidas, bajo pseudo ética, de culpar a otro por sus pecados, fracasos, fechorías, se puede revisar en el libro “La Soledad del hombre”, de Eric Fromm donde reprodue la teoría de las conspiraciones de Franz L. Neumann. Desde luego, desde mucho antes, se había conocido las falacias que, en definitiva, parten de un premisa falsa y de allí se construyen por inferencia, deducciones, conclusiones que, de ese modo, la mentira se viste de verdad. Cercano al sabio citado, en la pared de enfrente, Goebbels, cuya máxima la conoce el mundo y sigue incólume, lo hacen las iglesias, los políticos, los apóstoles del mercado, los fundamentalistas, las sectas, los brujos, los sabio de las redes, y… los novios también….. “una mentira mil veces repetida se convierte en verdad” Y, no puedo dejar fuera el pecado original, que por las ganas de Eva y todo lo demás, se culpó a Satanás.

La destrucción de Cuba, su agricultura, que en la caña de azúcar tenía su maná, en el turismo tantas veces sexual, el arte popular, el mambo, el chachachá, etcétera no fue obra del embargo, sino de un proyecto político que hace de la miseria fuente de su existencia y permanencia en el poder. Por otra parte, los embargos pueden provocar luchas y esfuerzos para avanzar, se puede deletrear, sin duda hay, al estudiar a Irán y un espejo mayor, el caso de la URSS, cuyo bloqueo ideológico y práctico, que en la invasión de Hitler tuvo su mayor saña y todo el sistema de propaganda y saboteos después de la guerra mundial, en el primero de los casos, fue la vencedora fundamental en la derrota de Hitler y en el segundo, la guerra fría la dio vialidad a sus esfuerzos.

Su derrumbe, me refiero a la URSS, se debió a una implosión por haber convertido a su ideología política en una religión atea y como cruzados la impusieron a los pueblos liberados en su triunfal viaje hacia la toma de Berlín; pero, otros éxitos hubo, en ese oscuro periodo más allá de los tiempos, la música, el ballet, deportes, ocupan un maravilloso lugar y en el mundo de hoy sus alcances en la ciencia y tecnología, son la base de su fortaleza militar, astronáutica, astrofísica y física de fusión y de fisión. Hoy la Federación Rusa vive un bloqueo real y es predecible que, con los hechos de su ciencia y tecnología de esa era, podrá resolver su situación de hoy. Estos factos históricos no implican ni complacencia ni solidaridad con sus acciones políticas, militares, como nunca pude tener solidaridad por los crímenes de USA en Vietnam, Irak, Afganistán…en nombre de la libertad.

La tragedia de Cuba se debe al modelo político, económico, social que allí se ha impuesto, en ello tiene razón Rosales, pero el bloqueo es el arma ideológica para justificar su proyecto de dominación perenne. El responsable de los desmanes, aberraciones del poder en Cuba nace de su necesidad de defender su revolución y la animan con la muerte para mantener la esperanza de la resurrección en la felicidad.

No puedo esconder la relación con Israel. A pocos días de su creación fue bloqueada por la guerra de todos sus vecinos y más allá y ganó, la guerra de los seis días y demás monstruosidades, algunas prosiguen, pero, en lugar de culpar a sus enemigos, se miró a sí misma, y venció y se convierte en un poderoso país en ciencia, tecnología agricultura sobre el desierto. Y no se paran en seguir adelante, etc. Y vaya, son poco más de 21 mil km cuadrados de superficie, casi seis veces más pequeña que Cuba. Como se infiere de la comparación, el asunto es la ejecución de dos proyectos sociales, políticos, económicos, teórico, destinos con fines y medios distintos. Advierto a los charlatanas del mercado que allí está el detalle de la distinción, pues, no. Sin el Estado no existiría Israel ni su vida. Aquí, el estado con concesiones turbias al comercio, la empresa privada etcétera, la necrofilia es su modo de existir y permanecer con mercaderes que le venden las urnas.

Aquí, Maduro lo ha hecho aún peor. Sustituyó la religión por la santería. La educación por la domesticación. La ciencia por la brujería. Los principios por la complicidad. La ley por la arbitrariedad. La honradez por la perversión. La destrucción de la infraestructura, los ecocidios, la criminalidad, la impunidad, la insania, la destrucción de la familia, el terrorismo de estado, la sumisión y obediencia a Cuba, China, Rusia en sus decisiones abúlicas …y peor y todo eso y más, en nada tienen sus manos el imperialismo ni bloqueos ni embargo alguno. Pero si se revisa los ingresos descomunales del boom petrolero etc., etc. aun ignorantes como yo, repetiríamos la sentencia de un nobel de economía quien afirmó que la lógica y racionalidad de la ciencia económica no puede explicar lo hecho por la revolución en Venezuela.

A un SJ de la Uni. Católica de Bolívar, le oí decir, que todo cuanto ha querido hacer bien el régimen, lo ha hecho muy mal y cuanto ha querido hacer mal, lo ha hecho muy bien. En esto ningún bloqueo embargo tiene manos y menos autoría imperial. Pero, quiero aun destacar algo más fácil de comprensión.

Observe Cuba exporta médicos, instructores de deportes, afirman producir medicinas, fue decisiva la operación carlota en la independencia de Angola, ha habido presencia de sus tropas en Argelia, Congo, Etiopia, Siria, su participación en las olimpiadas se ha podio conservar con relativo éxito, tiene el premio casa de las Américas,….tuvo la revolución apoyo de los grandes artistas, filósofos, literatos, etc… La nueva Trova… Son hechos empíricos, no valoro. Destaco sí, que ese amor de artistas, novelistas…por Cuba se hizo bueno e internacional gracias al embargo. Pues en todos esos actos se ponía en primer plano, la defensa la revolución, víctima del imperialismo.

En Venezuela la revolución ha logrado el desprecio mundial de los grandes creadores de esta época, y si alguno sin peso estético, ético, artístico, científico se exhibe en su defensa, su mayor “virtud” es la mediocridad, el palangrismo.

Pero, abordemos un hecho de mayor transcendencia. La Cuba, la revolución cubana y Chile, el caso Allende.

Entre el proceso cubano y el chileno, hay abismales diferencias. Diferencias de origen, diferencias de significación, Diferencias históricas, sociales y económicas tanto para cada uno de los países, cuanto y más grave para los Estados Unidos.

Ambos países, Cuba y Chile, constituían un problema político ideológico tanto para los Estados Unidos, cuanto en AL y del resto del mundo. La revolución cubana alcanza el poder con armas, y rápidamente delinea su perfil hegemónico, para siempre. Chile un frente heterogéneo, muy amplio, democrático abierto, marxistas del partido comunista, socialistas, masones, cristianos… que derrotan no extinguen a sus adversarios, de derecha, en el lenguaje coloquial de ayer, revivido hoy por la incapacidad crítica e intelectual de esta era, que regresa al maniqueísmo.

Cuba, con ese perfil, se cubre con la URSS, y se organiza como estado totalitario, Chile se yergue contra la dogmática estalinista, el partido leninista. Chile una sociedad abierta que asume los riesgos de la democracia que, simplifico, no está mal en llamar la burguesa, por su origen, que reconoce al otro y se abre a la alteridad.

Cuba una isla, con una base miliar de los EEUU, Guantánamo, una historia cultural y política endeble. Chile en el continente, unido a ella, su frontera, Argentina, Bolivia, parte de Perú… a “pasos” Uruguay, Paraguay, Brasil y más lejitos, el mayor Perú, Ecuador, Colombia… este dato espacial es fundamental menos por la proximidad muncho más porque esos países vivían y viven situaciones internas donde si triunfara Allende y su sistema abierto, podría ser ejemplo que, por bueno para AL, era malo para los EE UU, capital mundial de la guerra fría.

La cuestión económica en el caso cubano, era para los EEUU una mingoñita, briznita de paja seca, la cuestión del mercado de AL desarrollado, era (es) un rompecabezas complejo, severo y riesgoso si se permitiera la constitución de sociedad abierta en AL con una visión también abierta del mercado.

Sin poder hacer las demostraciones del asunto, porque es de sencilla verificación, hurgando un poco más en los hechos, los EEUU fue decisivo en la imposición de Pinochet, como en todas las aberrantes dictaduras de AL, justificadas en la prevención contra el comunismo, que era, en el marco de la guerra fría, la defensa de la cultura occidental, la propiedad privada, democrática y cristiana.

Pero el caso Pinochet fue más descarado. Se montó un universo de propaganda que lo hacían el Salvador y de su modelo el camino a seguir. Mientras se hacía público el modelo cubano, a detestar. Dictadores ambos, pero… bueno y malo. Por fortuna la investigación histórica ha derribado el mito. En Chile crecieron los cadáveres, la clausura de las universidades, el desprecio a la ciencia y al arte, el terrorismo de estado, los privilegios a los factores hegemónicos, un modelo jurídico de privilegios que ha generado, por sus desigualdades, la necesidad de su sustitución.

En cuanto al supuesto desarrollo de la economía y el progreso de Chile, revise el indicador del PIB de la época del terror y quedaran sus ojos a plena vista la falacia de su crecimiento. Y, obvio, revise lo acontecido después de caído el general. La fuente es sencilla de manejar, el Banco Central de Chile.

Ha sido necesario mirar el paisaje con cuidado de ver cada árbol. Que este no impida ver el bosque y que el bosque no deje ver del árbol su realidad. Esta referencia tiene su origen en una vieja y sabia sentencia, no hay nada original en mí, solo el llamado de atención.

Volvamos a Cuba, Chile y Venezuela.

La revolución cubana es cosa del juego político de las ideologías pero no un problema real que afecte sus entrañas. Y este juego se ajusta a las condiciones, circunstancias e intereses del Poder que domina al mundo y este juego varía, por muchas causas y si ejercicio queda limitado a la fuerza del Otro que entra al juego también, digo mejor, que es parte de ese juego. Esto no lo han entendido los cubanos ni de los hacinados en la cárcel, que es Cuba ni, por razones muy distintas, los privilegiados Cubanos norte americanizados, a quienes todos los gobiernos de los EEUU han dado tanto que hoy son parte importante del poder político y económico, social de ese gran país. Por cierto muy lejos al desprecio a los de Puerto Rico, Estado libre asociado, pero no socios.

La duración muy larga y cuanto falta de la tiranía cubana para caer, responde a los intereses ideológicos de los EEUU. Se hace permanente y visible la experiencia del modelo. No hay derechos humanos, la economía es fracaso, en fin, hambre sin libertad. Y la libertad, la justicia, la separación de poderes, la democracia etc…son placebo político y no hecho histórico real. Los EEUU han jugado con esto en medio de severos errores y buenos resultados también. Corresponde a Obama, el intento no de acabar con el juego, sino dotarlo de un superior ejemplo.

Veamos, Obama tuvo consciencia que suspender el embargo, el bloqueo, como la medida más inteligente para socavar y destruir la dictadura, si y solo si, permitían a los EEUU ser parte de la vida económica, social, cultural de la Isla. El troglodita de Trump no entendió eso y regresó a la retórica tradicional, ni siquiera su voracidad erótica le iluminó para cambiar el menú.

Y en lugar de Cuba qué, para revitalizar el juego y hacerlo de más eficacia y eficiencia. Lo vio con extrema claridad Obama: VENEZUELA, con exactitud, la RBV. Que otro mejor y más visible ejemplo de destrucción, de muerte, de desolación de soledad…

En efecto, en cierto modo emulaba a Kennedy en su famoso discurso de Berlín, invitado por el insigne e ilustre W. Brand. Ich bin berlinner, dijo Kennedy. Soy berlinés. Y sobre una de esas garitas donde se podía ver en Berlín, la otra Berlín, la capital de la República Democrática Alemana, precisó, de ese otro lado del muro, su opuesto la obscuridad, la ausencia de libertad, el atraso, de este, la República Federal de Alemania un trascendental ejemplo de contrición, de equidad, de progreso, de justica, de arte, de ciencia, de cohabitailidad, solidaridad, bajo el principio de

TANTO MERCADO COMO SEA POSIBLE, TANTO ESTADO COMO SEA NECESARIO

Sentencia de Willy Brand socialdemócrata, en 1958, con sentido ético y repetido por Ludwing Erhard, demócrata cristiano para adelantar el conocido Milagro Alemán.

El asunto, pues, del embargo, del bloqueo, es de inevitable reflexión. Miremos a manera de epílogo la guerra Rusia-Ucrania. Miles de millones, miles, de millones de dólares “ha dado” Occidente a Ucrania. Armas de las más eficaces jamás construidas. Apoyos políticos, religiosos, económicos, estratégicos, que afirman estar amparados por la justicia, la etica, y más… pero, miremos cuanto está detrás del conflicto. Las relaciones de Poder, hoy de mayor complejidad su juego y que he estudiado en varias oportunidades anteriores.

Hoy como desde hace 3000 años el juego es el mismo. Son de la historia conocida “tres mil años de guerra y paz” (Jonathan Holslag) donde la paz ha sido un escaso 10 o 12 % de ese tiempo. Y en ese corto tiempo se preparó la guerra que se hace para buscar la paz.

MANUEL CONTRA ROSALES,

Probablemente se habrá sorprendido de este título, que bien merece la duda y mejor la espera de respuesta. Manuel inició una inmensa lucha contra el centralismo, que por prudencia, bien puede llamarse bloqueo al pensamiento abierto del dirigente de la “periferia” y en contra de las regiones, sea el Zulia, en este caso. Superar la hegemonía del partido leninista, con la cual se estructuran casi todos los partidos, un jefe omnímodo, un consejo central y lo demás militantes (soldados) obligados a seguir la línea del partido, independientemente de la consciencia y voluntad del militante. Ese jefe, realmente caudillo y ese conjunto de cofrades, que conformaron el cogollo, impedía el ejercicio crítico y las necesidades y problemas regionales se subsumían en las decisiones centrales. El leninismo denomina ese modo de operar, bajo la forma de centralismo democrático.

AD, Copei y el PC en su organización, gradación y funcionamiento más que iguales, idénticos. Esa guerra “épica” para superar al enemigo, el centralismo unipersonal del caudillo, generó la ruptura y la creación de UNT, cuyas dinámica y limitaciones he estudiado y publicado tiempo ha, y analizado otra dimensión de ese lucha adelantada por Luis Hómez.

Hoy Rosales gobierna en un país, si algo de él queda, donde el centralismo, el bloqueo, se reafirma en un modelo político de terrorismo de estado, jamás conocido en Venezuela. Acuso con este ejemplo. Gómez, el gendarme necesario de Vallenilla, conformó la República. Creo, entre otras instituciones de Estado, el ejército, la aviación, la marina y la integro, en cierto modo vertebró, con la trasandina. Pérez Jiménez, con tecnologías e infraestructura diseño e inicio un proyecto de modernidad que aún marca sus huellas, a pesar de la mezquindad no menos caudillista adeca y que tanto daño ha hecho a Venezuela.

Este centralismo del régimen, de cuasi partido único, tiene uno y único propósito, la destrucción y en eso ha puesto el mejor empeño y alcanzado sus mayores logros. Contra eso, la tarea política desde el Zulia, se puede graficar de este modo,

Todo el Zulia, su consciencia cultual, historia, de trabajo y tesón exige superar las diatribas inocuas y azas otras inicuas, y reencontrase consigo para poder derrotar el bloqueo económico, político y espiritual que la tiranía impone.

Las circunstancias su vida, la historia, la local, del país, obligan a Manuel Rosales a continuar la ruta que ayer hizo del Zulia respuesta práctica a la esperanza. Y en ese proyecto posible que ha de ser fundamentado en la ciencia, orientado por la ética, donde las relaciones hombre, sociedad, naturaleza sean armónicas, de ese modo, la Política vencerá la Realpolitik

Gracias por leerme y muchas más por corregirme, Américo