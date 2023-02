(09 de febrero del 2023. El Venezolano).- Son muchos los migrantes que deciden viajar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, Alicia Labrador es una de ellas, venezolana de la zona andina, específicamente San Cristóbal – Edo. Táchira. Madre de dos hijos y dedicada a la belleza de las personas, estudió DermatoCosmiatra en Buenos Aires – Argentina.

Desde El Venezolano nos encanta apoyar al talento tricolor y por eso conversamos con Alicia para conocer un poco más de su historia, que definitivamente como muchas otras, nos motivan a seguir adelante.

¿Es posible cumplir sueños?

“Definitivamente puedo certificar que, con amor, tu objetivo, tu proyecto y pasión puedes ejecutarla donde sea que te encuentres creyendo en ti, planificándote y dando pasos sin miedo a equivocarte, precisamente eso te llevará al camino correcto”. Esta “gocha” relata que llegó a Estados Unidos en el 2015, que se traduce a 8 años que iniciaron llenos de ilusión, expectativa, emoción y mucho más.

Ya en la actualidad, siente que todo ha valido la pena, califica todo como “fascinante”.

Sobre su vida en Venezuela nos relató:

“Me dedicaba en Venezuela al mundo de la estética y belleza, logré tener dos clínicas en San Cristóbal y las mantuve durante 19 años y con esa misma intención quería continuar mi profesión en este maravilloso país, así que comencé tocando puertas, buscando trabajo hasta que entendí que sin certificaciones, permisos y licencias no puedes hacer nada, sin tiempo que perder comencé a estudiar, al mismo tiempo limpiaba spa”.

De haber tenido clínicas propias, no le tocó fácil pero tal y como nos contó, “estaba dispuesta a hacer de todo pero dentro de mi rama, así fui ganando la confianza de la gente, fui obteniendo mis certificaciones estudiando y trabajando en peluquerías y spa hasta lograr tener mi propia cabina, un lugar que me llevó a conocer al amor de mi vida, le conté mi proyecto, creyó en él y me apoyó durante 6 años”.

A esta pareja lo describe como un hombre que le enseñó y le dejó una gran lección de vida: amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio, hoy en día no está a su lado, pero si se mantiene en el corazón.

“Dios se lo llevó en enero del año pasado, aunque no esté presente físicamente hoy me inspira cada día, y agradezco a Dios esta experiencia que aunque fue muy dolorosa me dejó inolvidables memorias, también por cada personita que se ha presentado en mi camino y hemos ido viviendo y aprendiendo de la mano”.

PROYECTO ACTUAL

Alicia Labrador también nos comentó sobre Aliestetic, asegura que no es solo una clínica que busca poner linda a una persona, “nosotros vamos mucho más allá, es buscar ese valor que hay en ti… que te hace diferente, único y especial, que definitivamente es la belleza real, SENTIRSE bello y bella, seguros y felices, es lo que realmente buscamos”.

Conversando con ella, decidimos revisar un poco las redes sociales donde pudimos observar que grandes personalidades han vivido la experiencia con Alicia, El Puma José Luis Rodríguez, el actor Julián Gil, el actor venezolana Héctor Peña y muchos más.

De igual forma, esta aguerrida venezolana nos resaltó la importancia de contar con un equipo maravilloso de especialistas médicos, cirujanos plásticos, dermatólogos, endocrinos y estéticos nutricionistas que además de tener conocimientos, tienen “calidad humana”.

De igual forma, resalta la tecnología que utilizan, logrando cambios mínimamente invasivos con resultados increíbles en cara y cuerpo, asimismo, con este proyecto también nació otro durante la pandemia: ELEVATE “un programa de capacitación, que te da la oportunidad de crear una profesión y ejercerla, te abre las puertas a nuevos caminos de productividad y soporte para personas que quieran emprender en este mundo de la belleza, son programas de corto tiempo que te certifican y licencian para que puedas trabajar tranquilamente y con seguridad; inspirando a hombres y mujeres a ser independientes y productivos”