(07 de febrero del 2023. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el lunes que aún no ha tomado una decisión sobre si prohibirá el uso de la aplicación TikTok, propiedad de la china ByteDance, pero afirmó que él no la tiene en su teléfono. “No lo sé, pero sé que yo no la tengo en mi celular”, fueron sus palabras en respuesta a preguntas de la prensa a su llegada a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland.

El uso de TikTok está prohibido en los dispositivos móviles que usan los empleados del Gobierno, incluidos aquellos que utilice el presidente. En diciembre, el Congreso aprobó una ley con ese fin, pero varios legisladores demócratas y republicanos quieren ir más lejos y consideran que la aplicación debe prohibirse por completo en el país, de manera que los estadounidenses no puedan descargársela ni recibir actualizaciones.

EFE reseñó que el FBI también expresó preocupaciones sobre la posibilidad de que TikTok pueda ser usada por Pekín para labores de espionaje, ya que la aplicación es propiedad de la empresa china ByteDance.

China tiene unas leyes en materia de seguridad que podrían forzar a compañías tecnológicas a compartir datos con sus servicios de inteligencia, pero TikTok y otras empresas consideran que esas preocupaciones no tienen sentido y que los datos están seguros con ellos.