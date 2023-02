(04 de febrero del 2023. El Venezolano).- James Story, embajador para la oficina externa de Estados Unidos para Caracas, negó que su país haya contemplado invadir militarmente a Venezuela, como se ha asegurado desde el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos días luego de la publicación de un libro de Mike Pompeo, exsecretario de Estado del expresidente Donald Trump.

El diplomático calificó de desinformación que se señale que “Estados Unidos contempló invadir Venezuela” y desmintió asimismo que el gobierno norteamericano haya entregado 1 billón de dólares a la oposición venezolana por motivo de ayuda humanitaria.

“Desde 2017, los Estados Unidos ha dado 2,3 billones en apoyo a venezolanos para contrarrestar la crisis humanitaria por toda la región”, indicó Story, que aclaró que los recursos se canalizaron a través de organizaciones internacionales con reglas estrictas para llegar a las personas que más lo necesitan.

“Hacer la vida miserable a Maduro”

Una versión en español del libro Never Give an Inch. Fighting for the America I Love, filtrada en Internet y divulgada por autoridades venezolanas y medios asociados al Estado, se señala que en el gobierno de Trump “no podían tolerar que Venezuela extendiera el tapete de bienvenida” para Rusia, China, Irán y Cuba. “Llegamos a la conclusión de que si no se abordaba el problema de Venezuela, se agravaría con terribles consecuencias de seguridad para el pueblo estadounidense y nuestro hemisferio”, agrega el texto.

Pompeo mencionaría además que, con las elecciones presidenciales en Venezuela de 2018 a punto de ocurrir, Estados Unidos creyó tener la oportunidad de ayudar a los venezolanos para recuperar su país de una dictadura. Al apoyar a la oposición y presionar económicamente a Maduro —continúa el texto— el gobierno de Trump esperaba forzar la salida del chavismo del poder.

“Esperábamos hacerle la vida tan miserable al régimen que Maduro y sus matones tuvieran que hacer un trato con la oposición. Si Maduro quería vivir en un castillo suizo por el resto de su vida, estábamos dispuestos a dejarlo, siempre que Venezuela pudiera volver a la normalidad. En varios momentos, el presidente Trump, John Bolton y yo sugerimos la opción militar para Venezuela. Ninguno de nosotros queríamos sacar de la mesa públicamente un importante medio de presión”, señaló El Nacional.

Una “confesión desfachatada”

Maduro profundizó sus quejas el 31 de enero, cuando acusó a Pompeo de revelar “de manera desfachatada” el supuesto plan de invadir a Venezuela con la vehemencia del expresidente Trump.

“Recientemente Mike Pompeo publicó un libro donde reconoce de manera desfachatada que le propuso a Donald Trump un plan para invadir militarmente a Venezuela. Lo confiesa. Washington lo tenía contemplado y coordinado con la oposición extremista de derecha de Venezuela. Ellos, a su vez aquí, fueron osados varias veces y activaron sus planes para crear las condiciones internas que dieran la justificación”, expresó el oficialista durante una alocución.

Maduro manifestó que “no era poca cosa” lo que había atravesado su régimen.

El billón de dólares, ¿para la oposición?

En el libro divulgado en Internet, el exfuncionario estadounidense señala que no se olvidaron de los venezolanos, hambrientos y oprimidos, que recibieron más de 1 billón de dólares en ayuda humanitaria durante la administración Trump. No se afirma, sin embargo, que esos recursos los haya manejado directamente la oposición.

“El dinero era solo una forma de nuestro apoyo. En abril de 2019, visité la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta con el presidente colombiano Iván Duque para ver cómo Estados Unidos podría mejorar nuestros esfuerzos para ayudar a los refugiados venezolanos que habían huido del régimen opresor de Maduro. Reunirse ese día con familias que habían tomado la difícil decisión de huir reforzó la necesidad de confrontar al terrible régimen de Maduro”, afirmó Pompeo según la versión filtrada.

Story finalmente condenó que el chavismo intente politizar la ayuda humanitaria que durante años Estados Unidos a dado ha Venezuela. “Resulta sumamente irresponsable, además, es verdaderamente lamentable de cara a los innumerables retos que enfrentan los venezolanos más necesitados”, expresó.