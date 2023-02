(05 de febrero del 2023. El Venezolano).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra ocho altos funcionarios de un fabricante de drones de Irán en el marco de una nueva ronda de medidas contra Teherán por su supuesto apoyo a Rusia y suministro de vehículos aéreos no tripulados.

La empresa a la que pertenecen los sancionados, Paravar Pars Company, ya estaba sujeta a sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea por fabricar drones para el departamento aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, según un comunicado del Departamento Tesoro.

Asimismo, el Tesoro también apuntó contra dos embarcaciones. Una de ellas, el Iris Makran ,un petrolero que ha sido utilizado para “operaciones navales” y que tiene capacidad para lanzar vehículos aéreos no tripulados.

Las sanciones de este viernes incluyen además a la fragata Iris Dena, que acompaña a este último en el “viaje internacional” que efectúa en la actualidad.

“Irán está suministrando vehículos aéreos no tripulados para las operaciones de combate de Rusia para atacar la infraestructura crítica en Ucrania”, denunció el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Es una nueva ronda de medidas contra Teherán por su supuesto apoyo a Rusia y suministro de vehículos aéreos no tripulados (REUTERS/Gleb Garanich)

Entre los sancionados por las autoridades estadounidenses está el actual director y consejero delegado de la firma, Hossein Shamsabadi, y tanto el presidente de su junta directiva, Ali Reza Tangsiri, como el vicepresidente de esta, Abualfazl Nazeri.

El comunicado subrayó que entidades iraníes siguen fabricando drones no tripulados para Irán y que en términos más generales, el país suministra esos aparatos a Rusia para sus operaciones de combate contra infraestructuras críticas en Ucrania , reportó Infobae.

Como resultado de las sanciones emitidas, todas las propiedades e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueadas.

Además, Estados Unidos añadió el martes siete entidades iraníes a su lista negra comercial por contribuir a los esfuerzos militares de Rusia ayudando en la producción de aviones no tripulados para su uso en Ucrania, según una publicación del Departamento de Comercio.

Las entidades son Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry y Shahed Aviation Industries.

Según la publicación del Departamento de Comercio, los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por su sigla en inglés) iraníes producidos se están transfiriendo a Rusia para su uso en Ucrania, actividad contraria a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.