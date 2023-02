Columna Caiga Quien Caiga

Hay una convulsión social, ya no tan silenciosa como venía sucediendo desde el 2020 hasta el presente.

Muchos años atrás escribí una columna titulada “Atrapados y sin salida”. Fue el mismo título de una película de Hollywood protagonizada por el actor Jack Nicholson. Hoy le agregó un adjetivo y creo que me queda corto: Desesperados, desesperanzados, ansiosos.

El presidente de facto, Nicolás Maduro, ya no tiene carta que jugar desde el punto de vista económico. El modelo, si es que alguna vez lo hubo, colapsó. No hay sorpresa. Muchos advertimos el fracaso socialista, más el que se acerca al comunismo, en el aspecto financiero de una nación.

Después de 23 años, el madurismo, mal llamado chavismo, ha llegado a su fin desde el punto de vista de los objetivos políticos. Entró en otra fase. Muy grave, pues no cumplieron nada de lo ofrecido.

Mitomanía presidencial

Nicolás Maduro no pierde oportunidad para señalar logros inexistentes, expectativas falsas y toda una variedad de ofertas que quedaron en pura semántica.

Como toda víctima de esta tendencia o inclinación patológica, él cree ciegamente en los hechos que narra, aunque no hayan sucedido. Se imagina uno de esos personajes históricos. López se cree descendiente de Bolívar, se cree Bolívar. Maduro, quizá piensa en el Che Guevara, en Lenín, o algún héroe de la independencia.

Sobre las sanciones

Algunos gobernadores y alcaldes de la oposición han hecho pública su postura de pedir el cese de las sanciones al gobierno de Nicolás y yo estoy de acuerdo, aunque quizá no por las mismas razones de ellos.

Las sanciones han sido la excusa perfecta del “madurismo”, para justificar su fracasada gestión.

Mientras ellas existan justifican el desastre de estos 23 años.

Al inicio de las sanciones, la industria petrolera había iniciado su camino a la destrucción. Probablemente las sanciones lo apresuraron. No estoy completamente seguro.

¿Qué destruyó a Pdvsa?

La militarización de la gerencia que regía la industria, al mando de muchas operaciones, ha sido el peor error de todos los presidentes y ministros de Petróleo.

Sin embargo, debo resaltar la necesidad urgente de un intercambio de obligaciones, de parte y parte, para celebrar una transacción política.

No tiene sentido ceder gratuitamente a las pretensiones gubernamentales.

Un Nicolás enfermo de poder, pues la oposición que enfrenta aún se muestra parapléjica, no puede pretender como otros, la naturaleza del diálogo.

El Madurismo debiera andar detrás de plataforma unitaria, y no al revés. EEUU debe rechazar su absurda postura de incluir condiciones, casi leoninas, para avanzar.

En principio, ellas fueron un mecanismo de presión que no han funcionado para las mayorías.

La sociedad venezolana se pulverizó. Llegó al subsuelo. No hay donde bajar más.

No es el bloqueo es el saqueo

Frase que le he escuchado a otros y es veraz.

Las sanciones no han llevado al país donde está. Era un camino trazado y es un error pedir su fin sin una concertación anterior sobre la ruta económica a seguir.

Es un sofisma que debe ser desmontado, me señaló vía whatsapp un reconocido sociólogo.

Me pregunto ¿Cuándo ellas no existan, a quién culparan?

El denominado imperio por ellos, sueño oculto en deseo reprimido por cada resaltante actor del chavismo, no ha planeado, ni preparado, ni ejecutado un plan para destruir al chavismo o al madurismo como gobierno. No porque no lo quieran. Los propios maduristas y chavistas lo han hecho muy bien. No necesitan ayuda.

Para recuperar al país se necesita de un auténtico plan.

No revisar el pasado, cambiando líneas y conceptos repetidos.

La corrupción de la administración pública y de la clase política en general, debe ser erradicada a cualquier costo.

Imaginemos la reacción social, cuando desaparezcan las sanciones y el país siga en retroceso. Que se le dirá a la gente.

Es una tarea obligatoria para el gobierno de hecho y para la oposición.

Observó las protestas por justos salarios y no cesó en señalarles que el problema no es el monto, aún en dólares, sino el modelo, la comprensión en el uso y manejo de la cosa pública.

La oposición

La plataforma unitaria y otros sectores de la oposición, continúan buscando el escenario que los eleve en las elecciones presidenciales, en este año o en el otro.

Una parte de ella, lo hace más por la costumbre o para no perder el status quo logrado en el curso de los años.

Los Caiga Quien Caiga

AD parte HRA y parte BG

Muchos consideran una tragedia histórica que el Burro Martinez, no reclame el liderazgo no logrado por Bernabé Gutiérrez

Piden a esos adecos tener un mensaje “claramente opositor”. Sin extremismos. Muy firme y claro.

Hay una desbandada en el AD-Bernabé. En este momento hay tres burós nacionales de los que han renunciado el 80% de sus miembros. La AD Oficial vive un éxodo, que la está vaciando y la deja en la indigencia comparativa frente a la AD disidente (para mi la oficial), conducida por HRA.Si la correlación era 7-3 a favor de HRA en un principio, ahora puede ser 9-1. Por cierto, corre el rumor que Roberto Patiño aspira a la presidencia

En la misma corriente, las voces críticas lo hacen con Henry Ramos Allup. Una campaña nacional lo vincula con el chavismo, hoy madurismo y él no mueve un dedo para desdecir esas acusaciones, que se han transformado en un reclamo popular.

También se la formulan a Capriles, a Borges, a Rosales, a López, a Guaidó, y muchos más.

La oposición no puede en paralelo llevar la agenda del gobierno. Ellos luchan para mantenerse como hasta el presente.

El país político reclama libertad.

Por increíble que resulte, el chavismo ha erosionado sin compensar a la oposición venezolana.

Maduro no puede cambiar el modelo imperante, por más que él quiera, pues si lo hace desaparece el chavismo y el poder que ejercen.

La oposición debe hacer un gran esfuerzo de unidad y de valentía. No meros adjetivos encendidos.

HAY QUE HACER OPOSICIÓN

Siempre critiqué el interinato, pues no era gobierno y tampoco hacía oposición.

Si no se hace oposición, estamos condenados a seguir siendo oposición y me disculpan la cacofonía.

¿Por qué?

Porque si el Chavismo cambia el modelo económico, que es lo único que haría prosperar a Venezuela, dejaría de ser Chavismo y por tanto perdería el Poder.

El Chavismo no puede cambiar tanto como lo necesita Venezuela para ser viable.

En consecuencia, tenemos que trabajar para sacarlos del ejercicio del poder, sin odios y sin revancha.

Venezuela necesita un cambio económico factible, palpable. El chavismo está obstruido y no puede.

Necesitamos restablecer legítimas relaciones con el mundo desarrollado y no precisamente con la retrógrada IRÁN, como nos quiere vender el chavismo.

¿Qué puede ofrecernos un país donde las mujeres son consideradas peor que las bestias de carga?

Para que Venezuela progrese el Madurismo, chavismo, deben irse. No lo harán por voluntad propia. Nadie abandona el poder por las buenas. La presión social, moral es urgente.

PELIGRO INMINENTE

No quiero imaginar lo que sucedería en Venezuela, si los gobiernos extranjeros como Estados Unidos y la Unión Europea reflotan PDVSA, la producción petrolera misma. El chavismo aumentaría sus mecanismos de violación de derechos humanos para atornillarse más en el poder. Se requiere un compromiso de su parte. Recuperar el país económicamente exige respeto a los derechos humanos, elecciones justas. Cesar la censura y persecución a los medios.

No soy radical y reconozco que en el oficialismo hay gente valiosa, lamentablemente ellos están fuera del círculo de poder.

El regreso de la renta petrolera hará al madurismo más hegemónico, más corrupto y más despiadado con los enemigos.

Es por ello su interés actual de avanzar sobre las sanciones.

LO GRAVE

En el famoso “diálogo” no hay representación ni interés por lo económico.

Las reuniones que en el país se hicieron sobre esa materia, “rayaron” a sus interlocutores.

De paso, los integrantes del diálogo, salvo unos dos o tres, carecen de nivel político y densidad intelectual para entenderse con el demonio hecho “hombre” de “Jorge Rodríguez”, muy bueno, excelente para lo malo y pésimo para lo bueno. Como dice el refrán: “Más peligroso que una pelea de machetes dentro de un ascensor”.

HINTERLACES

Algo huele mal en Dinamarca, cuando el señor Schemmel en Octubre del 2022 dijo que el 58% opina que el país mejorará y en enero 2023, coloca que el 63% piensa que el país está peor.¿Será que en este año se decidió hacer una encuesta real? o ¿será que en el parlamento lo dejaron como la “guayabera gocha”? Misterio…

DESDE ESPAÑA me escribe Carlos Alaimo y me dice: “El problema de Venezuela es tan grave que no estamos para inventar. No se resolverá con campaña de show o fiesta de carnaval. Son tiempos serios de una complejidad de tal magnitud que sólo líderes con conocimiento en el manejo de Estado, probada conducta moral y con cultura democrática la podrán atender. Se deben acabar los espacios del caudillismo y mesianismo. Los ciudadanos hoy alejados de la política, han visto a Cesar Perez Vivas como un candidato serio y con formación de estadista”.

LOS PRESIDENCIABLES:

Creo que en Primero Justicia habrá más candidatos. Esto se ha convertido en una “merienda de negros” en los amarillos. Ocariz, luego de perder en la Alcaldía de Sucre y de ser derrotado aplastantemente en la escogencia del candidato a Gobernador de Miranda, se le ocurre aspirar. Un Juan Pablo Guanipa, con buenas condiciones intelectuales pero sin la imagen necesaria para enfrentar a un enemigo político a lo interno y a lo externo. Su presencia resulta inofensiva, y lo peor ya no despierta ni “rabia”. Al parecer negocia que lo habiliten para aspirar en la negociación la alcaldía de Maracaibo o la gobernación. En Primero Justicia también se ha asomado el nombre de Patiño, un nuevo liderazgo con todas las condiciones, aunque no lo veo apoyando por los sumos sacerdotes amarillos.. Queda en la isla del náufrago Henrique Capriles. La pregunta es ¿Lo habilitarán?, él ha hecho los méritos para ello.

MARIA CORINA, sigue de primera en las encuestas, no con la distancia suficiente para ganar internamente y menos a nivel externo. Ya no es un CISNE NEGRO después de más de 20 años en el ejercicio. Su nueva imagen, a mi juicio, la aleja de los electores jóvenes, aunque noto cambio en sus discursos, menos radicales, más envolventes. Para los que hablan de estructuras nacionales, únicamente encuentro fortaleza de ella en Anzoátegui. ¿Cuántos líderes locales, auténticamente líderes la acompañan? No hablo de redes ni de fotografía. Los desencantados pudieran votar por ella si deciden ir a votar. El voto en el exterior es un mero deseo. Si se da, pudiera colaborar para sus números. Rosales sigue deshojando la margarita. Es el padre del “calculismo político”. Le teme al surgimiento de una candidatura joven, con poder de imagen, recursos y estructura. Sobre su salud, son meras especulaciones. Rosales es un “animal político” y las campañas lo rejuvenecen. Dolencias y enfermedades normales para su edad. Si lo conozco bien, está midiendo el alcance de Elias Sayegh de Fuerza Vecinal, un personaje que a mi juicio, pudiera tener características muy atractivas para un electorado joven y adulto contemporáneo. Fuerza Vecinal es el partido que ha sumado más alcaldes. De Mérida y Táchira, casi todos los adecos se sumaron a esta plataforma.

FALSO que UNT posea estructura exclusivamente en Zulia, que ya es decir bastante. Esta región tiene la mayor población electoral. La votación en Maracaibo es superior a 17 Estados. Ahora bien, en Caracas, Táchira, Mérida, Lara (Carora Municipio Torres, que es el municipio más grande después de Iribarren, el Alcalde pertenece a UNT), Monagas, Nueva Esparta (aunque allí manda FV), Bolívar, Miranda y Aragua, el Nuevo Tiempo tiene fuerte presencia. En unos más que otros. Sí Rosales suma a AD, su dominio sería superior.

Lo de Delsa, no lo puedo creer: Delsa vuelve al juego. Si redujera el botox labial se le podría entender un poco su discurso. Me dicen que anda en una jugada del excopeyano Agustín Berrios y su pupilo El Conde del Guacharo. Las finanzas provistas por el interinato se agotaron y es necesario buscar oxígeno. El Conde juega a ser un Cisne Negro y creo que ha logrado lo de negro, más allá no lo veo. Cuando estuvo en Maracaibo, envié a un reportero de mi equipo a entrevistarlo y el tipo lo que andaba era “echándose palos” y tiene buenas relaciones con el chavismo. De hecho se hospedó en el hotel de los “enchufaos”. Su personalidad pareciera de desprecio y aunque no lo sea, es la impresión que causa.

ME DICEN que algunos empresarios hacen esfuerzos para unir al Conde con Fuerza Vecinal. Creo que si es Sayegh el candidato, eso no sería posible. Guaidó desapareció del cuadro con posibilidades y las pocas bases de Voluntad Popular estarían mirando a Cesar Pérez Vivas o María Corina.

Prosperi no prospera y el invento de un ataque chavista a su gira, es una película de segunda categoría

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube CaigaQuienCaiga TV. Sígueme por Twitter, Instagram y TikTok como @Angelmonagas