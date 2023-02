(03 de febrero del 2023. El Venezolano).- Este año 2023 habrá Primaría Presidencial?: La razón de la pregunta obedece a lo siguiente: La Comisión Electoral Nacional integrada por: Jesús María Casal (Presidente), María Carolina Uzcátegui, Corina Yoris, Carmen Martínez de Grijalva , Ismael Pérez Vigil no han dado señales de su convocatoria, la fecha, el cronograma, los listados de electores residentes o no, centros de votación y viendo este desastre ya no habrá primaria en el mes de Junio todo apunta para el mes de Octubre. Porque nada está organizado a nivel regional municipal y parroquial, esa es la verdad.

Por Joaquín Chaparro Oliveros

Al respecto los exhortó cómo autoridades electorales: Ustedes son los responsables ante la historia y del pueblo de cualquier estrategia oscura y de intereses subalternos: En consecuencia, como Comisión Electoral Nacional deben preparar las primarias ya, sin dilaciones que esperan ... Sin excusas para meter al país en la batalla electoral por el cambio y sacudir al venezolano por los cuatro puntos cardinales.

Debemos fortalecernos de cara a este compromiso de consulta al cual el G4-1; le tiene terror, ya que, sabe que los resultados de esta votación, será una realidad política fulminante. Saben que están en fase terminal, conocen perfectamente que están derrotados, y que los resultados están cantados: Ya entiendo del porqué de su consenso todos contra pueblo...

Por todo eso, respetados miembros de la Comisión Electoral Nacional mientras más atrasen las elecciones menos votos sacarán los candidatos de la oposición fallida que los arrastran a un barranco. El apoyo otorgado por el pueblo el 2015 fue implosionado dilapidado por la minoría dominante sus élites que se llenaron de privilegios y le dieron la espalda al pueblo formando: Un conciliabulo de mando excluyente, llamando G4-1

La Comisión Electoral Nacional tiene que hacer valer el voto del ciudadano que hambreado está esperando en la bajadita al candidato del G4-1 o sus candidatos a la hora de abrazar y besar viejitas, la actitud de omisión de sus deberes obstruirian la posibilidad de lograr un líder para el cambio ... No podemos permitir que se demore más este proceso electoral que le da urticaria a la oposición fallida.

Al mismo tiempo, convoco al pueblo a mantenerse firmes para luchar por su presente con apetito de futuro, el único líder del pueblo es el pueblo mismo que esta angustiado y busca poder quitarse de encima está minoría dominante que dificultad el cambio.: Como medida de presión, la oposición real debe continuar en la calle luchando por sus reivindicaciones salariales para tener comida en su mesa.

Los problemas de la gente no pueden esperar más, el norte de esta campaña es exigir: La liberación de los presos políticos, la activación de programas humanitario para combatir el hambre, respeto a los DDHH y la libertad de expresión.

No retrasen más las primarias para ganar tiempo, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Por tal situación la Comisión Electoral Nacional esta obligados a darle mayor impulso a la democracia, por ello, nos contamos o nos contamos. No tengas miedo.

"Las minorías no tienen sitio cuando las mayorías tienen donde apoyarse." Niccolo di Bernardo dei Machiavelli

DC / Abogado @joaquinchaparro / Demócrata Cristiano / Ex Concejal Ex Diputado.&