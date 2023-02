(03 de febrero del 2023. El Venezolano).- Lionel Messi ha revelado en una entrevista con Olé si participará en el Mundial 2026. "Yo siempre dije que por la edad me parece que es muy difícil que llegue", confesó en principio el jugador argentino, sin descartar por completo la posibilidad de volver a lucir la camiseta albiceleste en la cancha.

"Es lo que repito y voy a repetir. Por la edad y por tiempo me parece que es difícil, pero depende de cómo vaya mi carrera de hoy. Voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y, bueno, depende de muchas cosas", explicó.

Ante la insistencia del periodista Hernán Claus, que sorteaba con un tajante "dejamos la puerta abierta para el 2026" todos los argumentos mencionados por el astro argentino respecto a lo difícil que sería para él jugar otro Mundial más, Messi no paraba de sonreír. "No me adelanto a nada tampoco", respondió.

"Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago, y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y sigo disfrutando de esto, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene", concluyó.

"Andá pa' allá, bobo"

Durante la entrevista, Messi también dio a conocer cómo su expresión "andá pa' allá, bobo" llegó a afectar a su vida personal y cómo percibe el hecho de que se haya convertido en la frase más viral que dejó el campeonato.

"Ahora los chicos a veces me cargan con eso y cuando pasa algo o se pelean entre ellos, discuten y joden, lo tiran. Alguno que otro lo usa", reveló el futbolista, compartiendo con una sonrisa los nuevos inconvenientes que tiene que vivir en su propia casa.

Para el propio Messi, "fue un momento en caliente" del que no se siente orgulloso, pero que le "salió así" y fue "natural". "Hoy o después de haber pasado todo lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera y que se haga viral como se hizo", señaló.

"No pensaba nada, pero bueno, fue un momento de calentura, un partido muy muy caliente por todo lo que se había hablado antes, por lo que se habló durante el partido y por cómo terminó, y bueno, queda una anécdota que para Argentina se hizo...", continuó Messi. "Remera, tatuaje, […] la cantidad de 'stickers' que hay", completó Claus.