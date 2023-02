(03 de febrero del 2023. El Venezolano).- 75 buses eléctricos nuevos están destinados a funcionar en todo el Condado Miami Dade. Cada bus eléctrico cuesta un millón de dólares, pero a largo plazo, esto se traducirá en ahorro para el condado. El autobús de 40 pies, estrenado por los oficiales del condado Miami Dade es eléctrico al 100%, no requiere combustible, no deja emisiones en el medioambiente, y no hace ruido, tiene servicio de internet además opción para cargar los teléfonos.

Telemundo51 reseñó que el costo inicial de cada uno de los 75 buses adquiridos de la empresa Proterra es de poco más de un millón de dólares, cubierto con fondos federales, estatales y locales, unos 200 mil más que un autobús diésel. La alcaldesa Levine Cava recuerda que, de esta manera, evitarán los costos de mantenimiento, de gasolina, de cambiar aceite.

Juan Mendieta, director de Asuntos Externos Dpto. del Trasporte explica que, son 4 horas para recargar estos buses y los buses pueden operar por más de 300 millas entonces se pueden usar en todas las rutas del condado. En conferencia de prensa, anunciaron que ya se ponen en funcionamiento 32 de los autobuses, mientras se esperan 43 más.