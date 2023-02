(02 de febrero del 2023. El Venezolano).- Nuevamente un producto está en la mira de las organizaciones de salud de Estados Unidos por presuntamente ser causante de infecciones. Los investigadores atribuyeron la responsabilidad a una bacteria que ha contaminado un artículo destinado para el cuidado de los ojos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han solicitado a cientos de usuarios frenar el uso de la marca de gotas para ojos, EzriCare Artificial Tears.

De acuerdo a los investigadores, hay una evidencia de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria responsable de afectar a varios usuarios. Aunque la investigación sigue en curso, algunos aseguran que la bacteria está relacionada con la muerte de una persona.

Foto de gotas para los ojos EzriCare

Un muerto y al menos 50 afectados por las gotas EzriCare

Según el equipo de CDC al menos 50 personas en 11 estados presentan la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Este tipo de microbio es resistente a los tratamientos, por lo tanto los pacientes tienden a sufrir complicaciones.

Los investigadores de CDC indicaron que los casos se encuentran distribuidos entre; California, Colorado, Connecticut, Florida, Nueva Jersey y Nuevo México. También hay registros de afectados en Nueva York, Nevada, Texas, Utah y Washington.

Los científicos descubrieron que la mayoría de los afectados usaban la marca popular EzriCare. La investigación expone que los gérmenes se encontraron en frascos sin sellar, reportó Miami Diario.

Asimismo, revelaron que al menos once personas contrajeron infecciones oculares y tres quedaron ciegas de un ojo. Otros padecían enfermedades respiratorias o del tracto urinario.

CDC mencionó que la bacteria entró al torrente sanguíneo de uno de los pacientes, ocasionando complicaciones que le causaron la muerte. Pero no ofrecieron mayores detalles sobre el caso.

Foto referencial de la bacteria pseudomona aeruginosa hallada en EzriCare

¿Qué tan peligrosa es la bacteria?

La bacteria Pseudomonas aeruginosa se encuentra en el medio ambiente, mayormente en el agua y el suelo. También es común encontrarlas en las palmas de las manos de las personas.

En cuanto a las infecciones, suelen ser más comunes en hospitales o centros de atención y afecta a personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Estos microbios pueden causar infecciones en la sangre, pulmones y otras partes del cuerpo.

Por ser resistente a los antibióticos regulares, los investigadores suponen que las gotas pueden haber provocado complicaciones. Las lágrimas artificiales EzriCare están etiquetadas como libres de conservantes, lo que significa que no son capaces de inhibir el crecimiento microbiológico.

Hasta los momentos continúan realizando pruebas al producto para determinar si finalmente atenta o no contra la salud de los usuarios. O si hay coincidencia con el tipo de bacteria detectado en los pacientes del estudio.

Se cree que las gotas de EzriCare se contaminaron durante la producción o por alguien que abrió el envase y portaba la bacteria. El producto ha sido retirado progresivamente pero siguen disponibles en tiendas online y minoristas.

La compañía creadora de las gotas para ojos, notificó que hasta los momentos no ha recibido quejas de consumidores ni informes de eventos adversos. Sin embargo, hasta no obtener resultados de las investigaciones que se encuentran en curso, recomendó no utilizar el producto.