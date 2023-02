(01 de febrero del 2023. El Venezolano).- El primer informe policial que se presentó en las horas posteriores a la parada de tráfico de Tyre Nichols sugería que el hombre negro de 29 años fue violento y contenía afirmaciones que se contradicen con los videos que divulgó públicamente la Policía días después.

A Nichols lo sometieron en el suelo y aún así lo golpearon continuamente tras la parada de tráfico que realizaron agentes de la Policía de Memphis el 7 de enero. Nichols murió tres días después.

El informe policial inicial decía que Nichols "empezó a pelear" con los agentes y que en un momento dado agarró una de sus pistolas. Pero ninguna de las dos afirmaciones fue corroborada por los videos del incidente publicados la semana pasada, reseñó CNN.

Y a pesar de que las grabaciones no parecen mostrar a Nichols defendiéndose, el informe identificaba a Nichols como sospechoso de agresión con agravantes.

El informe policial no menciona a los agentes que propinaron puñetazos y patadas a Nichols.

Uno de los agentes presentes en el lugar, que desde entonces ha sido acusado de homicidio intencional sin premeditación, fue descrito en el informe como "víctima".

El informe también señalaba que Nichols había sido detenido por conducción imprudente a alta velocidad, otra afirmación que no está corroborada por el video del incidente.

Aunque las autoridades no han hecho público el informe policial, un polémico locutor de radio de Memphis publicó una foto del mismo. El informe policial fue publicado por primera vez por el diario The New York Times.

La portavoz del fiscal del distrito del condado Shelby, Erica Williams, dijo a CNN que "el fiscal tiene un informe que tiene ese mismo relato de los hechos".

Según el informe, Nichols estaba iracundo y sudaba profusamente cuando salió de su vehículo y se negó a ser detenido legalmente por las fuerzas del orden. El uso de gas pimienta y de una pistola paralizante Táser no surtió efecto en Nichols, según el informe.

El informe también incluía a E. Martin como "víctima". Uno de los cinco agentes acusados de homicidio intencional sin premeditación por la muerte de Nichols es Emmitt Martin III.

No está claro quién escribió el informe policial, que hace referencia tanto al Departamento de Policía de Memphis como a la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby.

La Policía de Memphis no ha regresado las llamadas de CNN.