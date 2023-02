(31 de enero del 2023. El Venezolano).-El zoológico de Dallas volvió a estar inmerso en un nuevo accidente esta semana. Trabajadores del recinto denunciaron la desaparición de dos monos tití. Al llegar al lugar, funcionarios policiales sugirieron que podría tratarse de un secuestro.

Con este ya serían tres los incidentes que han afectado al zoológico en el último mes.

La serie de sucesos inició el pasado viernes 13 de enero. Los empleados evacuaron de emergencia el zoológico cuando descubrieron que la jaula del Leopardo estaba vacía. De inmediato iniciaron una búsqueda por todo el lugar.

Afortunadamente a los pocos minutos encontraron a la leopardo en otra zona del zoológico. Sin embargo, autoridades descubrieron que la cerca alrededor de su hábitat había sido cortada. Por lo que concluyeron que alguien dejó salir a la felina intencionalmente.

“Estaba claro que esta apertura no fue una falla del hábitat, no fue una falla de exhibición y no fue un error del cuidador”, dijo el encargado del zoológico.

De igual forma, aclararon que la leopardo no representa ningún peligro para las personas, reportó Miami Diario.

Segundo incidente

Pasó poco más de una semana, para que el 25 de enero reportaran una tragedia en Zoológico. Un buitre en peligro de extinción apareció muerto por varios impactos de bala.

La muerte de Pin de 35 años, dejó un gran dolor entre los trabajadores del lugar y los visitantes.

Pin, el buitre asesinado en el Zoológico de Miami

"Perderlo es devastador no sólo para nuestra familia del zoológico, sino también para los esfuerzos de conservación de esta especie", dijo el recinto en Twitter.

Otro incidente menor descubierto más tarde pasó en el recinto de los monos langures. Allí abrieron otro agujero para que escaparan. Sin embargo, ninguno de los primates salió.

Desde entonces, el zoológico instaló nuevas cámaras y reforzó la seguridad.

Tercer caso

A pesar de las nuevas medidas tomadas por el recinto, eso no evitó que esta semana ocurriera otra tragedia. Dos monos tití desaparecieron de su hábitat en el Zoológico. La policía no tardó mucho tiempo en determinar que habían sido secuestrados.

La policía de la ciudad de Dallas abrió una investigación y actualmente está tratando de determinar el paradero de los monos.

