(31 de enero del 2023. El Venezolano).- El partido venezolano La Causa R emitió un comunicado para pronunciarse sobre el valor de la canasta básica alimnetaria, la cual este 31 de enero tiene un valor de $370.

Aunado a esto para poder obtenerla se necesitan sumar al menos 100 salarios mínimos dejando al descubierto la crisis económica de Venezuela.

En el texto el partido expresa que. "Por esta razón los trabajadores y pensionados tienen meses en la calle protestando, sobretodo los empleados públicos, quienes son víctimas de un exterminio premeditado de parte del régimen de Maduro, que los condena a morirse de hambre con salarios todos inferiores a cincuenta centavos de dólar ($0,5) diario".

Por ende, la Causa R aseguro que esto ha sido un exterminio a un amplio sector de la población el cual cuenta con la complicidad de un sector que tildan de "seudo empresarial".

"En virtud de esto consideramos que cualquier ingreso laboral inferior a 250 Dólares es una condena a muerte, por lo que convocamos a la población a seguir luchando y a no conformarse con aumentos pírricos que como siempre se volverán sal y agua, producto de la devaluación permanente de un modelo no productivo. Ese es además el promedio del salario mínimo en América Latina, siendo Venezuela de lejos el país más caro de là región. El objetivo final debe ser la consolidación de un modelo productivo en libertad y democracia, tal como lo propone nuestro líder y candidato Andrés Velásquez, en su plan de la VENEZUELA DIGNA, con trabajo decente, y salario suficiente y escalonado en virtud de convenciones colectivas. Pero el hambre no espera, así que seguiremos apoyando y acompañando a los trabajadores en su lucha contra esta tiranía que los oprime y explota. Sigamos en la calle", dice el comunicado.

