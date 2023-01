(31 de enero del 2023. El Venezolano).- Hoy, Giffords , la organización de prevención de la violencia con armas de fuego dirigida por la excongresista Gabrielle Giffords, condenó la introducción de una legislación que permitirá el porte de armas de fuego sin permiso en Florida. Esta legislación permitiría que casi cualquier persona porte un arma en público sin una verificación de antecedentes, ningún entrenamiento o sin haber nunca disparado un arma.

Excongresista Gabrielle Giffords:

"Inmediatamente después de una semana devastadora de violencia con armas de fuego, nuestros líderes electos deberían tomar medidas para hacernos más seguros en lugar de poner a las comunidades en mayor riesgo. Los datos son claros: el porte de armas sin permiso genera más violencia, no menos. Los datos también son claros en que los votantes en general, y los votantes de Florida en particular, se oponen abrumadoramente a permitir que personas sin entrenamiento y sin antecedentes porten armas en público. Los estadounidenses no quieren volver al Salvaje Oeste en el que cada disputa se resolvía con peleas con armas de fuego. La mitad de los estados del país ya han hecho realidad esta pesadilla. Debemos alzar nuestras voces y oponernos enérgicamente a la aprobación de esta peligrosa política en Florida".

Asesora principal de Giffords Florida y ex congresista Debbie Mucarsel-Powell:

“Estoy indignada por el anuncio de hoy que presenta legislación para el porte de armas sin permiso en la Florida. Más de 3000 floridanos murieron a causa de la violencia con armas de fuego en nuestro estado en el año 2021. Esta propuesta imprudente solo aumentará la violencia con armas de fuego y pondrá en peligro aún más la seguridad de nuestras familias y comunidades. Mi padre fue asesinado en Ecuador hace más de dos décadas. Mi familia vino a los Estados Unidos, como hacen muchas familias, con la esperanza de encontrar un futuro más seguro aquí. En el Congreso, como Gabby, luché contra los intentos del lobby de las armas de inundar nuestras calles con armas. Está claro que el gobernador DeSantis está protegiendo las ganancias de la industria de las armas mientras pone a nuestros niños y nuestras comunidades en peligro de sufrir más violencia. Sé que juntos podemos construir un futuro sin violencia".

¿Por qué el porte de armas de fuego sin permiso es malo para Florida?

Los estudios muestran que el debilitamiento de las leyes de porte de armas de fuego en público está asociado con un aumento del 13% al 15% en las tasas de delitos violentos, así como un aumento del 11% en las tasas de homicidios cometidos con pistolas.

Un estudio reciente encontró que cuando los estados debilitaron sus leyes de porte oculto de armas de fuego y eliminaron disposiciones como el entrenamiento con fuego real y las prohibiciones de delitos menores violentos –que Florida actualmente tiene en sus libros--, experimentaron un aumento del 22 % en los ataques con armas de fuego y un aumento del 35 % en los homicidios con armas de fuego.

Actualmente la ley se asegura de que las personas con antecedentes de conducta violenta o de riesgo no puedan portar armas de fuego en lugares públicos. Entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, a 7.605 residentes de Florida con antecedentes que los descalificaban, les negaron permisos de portación oculta. Si se aprueba el porte de armas de fuego sin permiso, se eliminarían estas importantes disposiciones.

El estado de Florida requiere 1.200 horas de capacitación para obtener una licencia para cortar el cabello, 500 horas de capacitación para obtener una licencia de masajista y 240 horas de capacitación para convertirse en un manicurista con licencia. Sí Florida aprueba el porte sin permiso, el estado requerirá cero horas de capacitación para que las personas porten un arma de fuego cargada en público.

Los floridanos se oponen al porte de armas de fuego sin permiso:

Una encuesta reciente de Giffords y Global Strategy Group muestra que más de las tres cuartas partes de los votantes de Miami-Dade (77 %) dicen que la violencia armada fue muy importante para votar en noviembre, más que la inflación (75 %), la inmigración (66 %) o el aborto (62%).

Los floridanos, especialmente los votantes hispanos, se oponen al porte de armas sin permiso: el 61 % de los floridanos y el 71 % de los votantes hispanos se oponen al porte sin permiso, que el gobernador DeSantis ha prometido aprobar.

Más de dos tercios de los votantes de Miami-Dade se oponen al porte sin permiso (68%) y el 60% de los votantes se opone firmemente a la política.

Esta oposición abarca toda clase de partidos y razas. La mayoría de los republicanos, los votantes de DeSantis, los propietarios de armas (59 %) y los votantes blancos (55 %) se oponen al porte de armas sin permiso.

Después de escuchar que la nueva ley permitiría que cualquier persona que pueda comprar legalmente un arma de fuego puede portar un arma cargada en público, junto con ejemplos de quiénes serían esos portadores, la oposición de los votantes aumentó en 12 puntos (68 % a 80

%) y la fuerte oposición en 13 puntos (60% a 73%).