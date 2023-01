(30 de enero del 2023. El Venezolano).- El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ha desmentido la información sobre las supuestas amenazas por parte del mandatario Vladímir Putin con misiles nucleares que el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, compartió con medios occidentales.

"Lo que dijo el señor Johnson no es verdad, precisamente hablando, es mentira", señaló Peskov. "No hubo ninguna amenaza con ataques de misiles", aseguró el vocero, tras confirmar que estuvo al tanto de los temas que se trataban entre Moscú y Londres antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania en febrero pasado. Además, indicó que las declaraciones del político británico pueden ser una mentira "no premeditada".

Sin embargo, Peskov declaró que "se vuelve un poco incómodo" lo que los interlocutores de Putin han entendido sobre lo hablado. Así, explicó que cuando se plantearon los desafíos para la seguridad de Rusia, el mandatario del país señaló que el potencial despliegue de los misiles de la OTAN o EE.UU. cerca de las fronteras rusas en caso del ingreso de Ucrania en la Alianza significaría que cualquier misil alcanzaría Moscú en pocos minutos.

Según la versión del exjefe del Gobierno británico, el líder ruso le habría dicho en una llamada telefónica "extraordinaria", posterior a la visita de Johnson a Kiev: "No quiero hacerle daño, pero con un misil, eso tardaría solo un minuto".