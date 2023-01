(29 de enero del 2023. El Venezolano).- José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, subrayó que España «acompañará» el proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, después de la solicitud efectuada en este sentido por una delegación opositora con la que se reunió en Madrid.

«La oposición me ha solicitado que España esté tan cerca del proceso de diálogo como sea posible y, por supuesto, les he contestado afirmativamente», señaló el ministro en declaraciones, reseñó RCN.



Albares afirmó que no se ha pedido ningún tipo de mediación explícita, pero sí de «apoyo, de acompañamiento», y agregó que ha habido varias ideas que han estado encima de mesa sobre cómo articularlo de una forma más estructurada, puesto que el diálogo, que se inició el pasado agosto, está más avanzado.



La reunión se celebró a petición de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana, que eligió a España, país al que considera un actor principal, para iniciar una ronda por diferentes países europeos.