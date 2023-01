(26 de enero del 2023. El Venezolano).- El hipódromo Gulfstream Park ubicado en Hallandale Beach, será el epicentro del mundo del hipismo el sábado 28 de enero con motivo de una nueva edición de las Pegasus World Cup. En esta ocasión se disputará la V Edición de la Pegasus World Cup Gr.1 en arena, la IV Edición de la Pegasus World Cup Turf Gr.1 en grama y la II Edición de la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Gr.2 también en grama, Adicionalmente, la jornada será complementada por cuatro selectivas adicionales, el La Prevoyante Stakes, el Inside Information Stakes, el William L. McKnight Stakes y el Fred W. Hooper Stakes.

CYBERKNIFE SALE COMO FAVORITO EN LA PEGASUS WORLD CUP

Con la lamentable baja del argentino de colores peruanos SUPER CORINTO, la prueba principal de la jornada en el papel se decanta a favor del alazán CYBERKNIFE, que si bien no gana desde julio del año pasado, ha contado por extraordinarias figuraciones en selectivas de Grado 1 en sus últimas tres salidas. Pero el pupilo de Brad Cox que conducirá Florent Geroux deberá sortear las aspiraciones de WHITE ABARRIO, el ídolo local que buscará emular aquel gran triunfo logrado en el Florida Derby Gr.1 de 2022. PROXY de la poderosa cuadra del Godolphin será otro hueso duro de roer, así como del invasor desde California DEFUNDED y no podemos dejar afuera al Campeón Latinoamericano, el chileno O´CONNOR. Venezuela estará representada por Antonio Sano, entrenador de SIMPLIFICATION, Emisael Jaramillo con RIDIN WITH BIDEN, los Pérez Abarrio con WHITE ABARRIO, Junior Alvarado (aún celebrando su victoria 2000) en el sillín de ART COLLECTOR y Javier Catellano en los estribos de O´CONNOR.

EL BRASILERO IVAR CON CASTELLANO A POR LA PEGASUS DE GRAMA

El rendidor pensionista de Paulo Lobo quedó de turno tras finalizar cuarto en la Breeders´Cup Mile Gr.1 apenas a un cuerpo del MODERN GAMES. El venezolano Javier Castellano le conducía por primera vez entendiéndose a las mil maravillas con el ganador en Argentina del Gran Criterium Gr.1 y del Gran Premio Estrellas Juvenile Gr.1, antes de irrumpir en las pistas norteamericanas. Otro representante del cono sur es el chileno MASTER PIECE, que se estrena en la cuadra de Saffie Joseph Jr. y contará con la monta del estelar Tyler Gaffalione. CITY MAN con Joel Rosario es otro de los lógicos, con racha de tres victorias en sus más recientes, sobretodo tras su victoria en el Fort Lauderdale Stakes Gr.2 el último día de 2022. Para las jugadas exóticas no hay que dejar afuera a los europeos GOOD GOVERNANCE y sobretodo al francés HURRICANE DREAM que en su debut en Estados Unidos, contará con la monta de Lanfranco Dettori que ya le condujo en Alemania. El otro venezolano presente será Junior Alvarado enfundado en la chaquetilla del West Point sobre DECORATED INVADER.

LA PEGASUS DE HEMBRAS CON LAS EUROPEAS EN PLAN ESTELAR

La irlandesa SHANTISARA y la teutona DALIKA acaparan el favoritismo buscando relevar a REGAL GLORY ganadora en la primera edición de la PWC Filly and Mare Turf Gr.3. La primera cuenta con la yunta de lujo, Irad Ortiz Jr. y Chad Brown, cuenta con tres victorias en sus últimas cinco salidas, aunque en su más reciente cayó cuarta ante WAKANAKA que participará con Joel Rosario en el sillín. Por su parte, la alemana viene de ganar a finales de noviembre en Churchill Downs un Grado 3 y será la velocidad de la carrera, tratando de hacerse inalcanzable al final. Otra europea, la británica SWEET ENOUGH contará con la monta de Junior Alvarado, mientras la brasilera JUSTIFY MY LOVE lo hará con Castellano up.

