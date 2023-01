(26 de enero del 2023. El Venezolano).- Son muchas las historias tras la fiesta mundial del futbol. Una de ellas tiene por protagonista a Ruth Bibas, una joven periodista venezolana que, decidió abrirse camino y viajar por su cuenta hasta Qatar para cubrir las incidencias y anécdotas de la concentración de lo mejor del balompié.

Esta joven migrante venezolana partió a Estados Unidos en el 2007, donde estudió periodismo en la Florida International University (FIU). Desde entonces se ha ido abriendo paso en la fuente deportiva. “Para mí, el deporte fluye naturalmente. En la familia, y mis amigos, lo vivimos y es tema de conversación casi a diario. ¿Cómo no escoger algo que me apasiona?”, indica Ruth a la par de compartir que para ella resultan inspiradoras otras mujeres que se han dedicado con éxito a la fuente. “Carolina Guillén, Carolina Padrón, Antonella Gonzales, Melissa Ortiz, Morena Beltrán, son 5 mujeres que admiro. No solo por abrirse camino en una fuente que parecía ser exclusiva de los hombres, sino que además han labrado su carrera a pulso. En este momento, las redes sociales y canales digitales, de alguna manera, nos da a las mujeres una mayor exposición para mostrar nuestro trabajo. Otros referentes para mí, Eduardo Biscayart, Pablo Giralt a quienes además tuve el gusto de conocer; y Nico Cantor”, precisó.

“Esta experiencia en Qatar me deja grandes aprendizajes y una satisfacción inmensa. La confianza en mí y mis habilidades. Muchas veces el síndrome del impostor nos ataca, es importante aprender a lidiar con él. A los jóvenes como yo, el mensaje es a no rendirse, mantener claro el sueño en mente, rodearse de familia, amistades y colegas que lo motiven a ser mejores. Dejar a un lado la incertidumbre, si trabajas y das lo mejor de ti, hay un 99,99% de posibilidad de que lo que ocurra, sea bueno, incluso lo que creemos que no, resulta aprendizaje. Y la satisfacción, haber ofrecido lo mejor de mí para representar con orgullo a mi querida Venezuela”, reflexiona.

Estoy lista para todo

Durante el mundial, Ruth hizo avances deportivos para Broderick Zerpa y Francisco Rodriguez de EVTV, Lucia Tovar y Frank Carreño de VDM Radio, Julio Bevione de Actualidad Radio 1040AM, Quijoteando, espacio del periodista venezolano, William Echeverría; y para la también venezolana, Viviana Gibelli, entre otros.

¿Cuál es el siguiente paso para la joven periodista? “Después de esto estoy lista para todo. La próxima gran pauta será MLS ( Major League Soccer ) en Estados Unidos y Canada, la Copa América, el Mundial de Mujeres 2023 en Australia y esta vez mi sueño no solo es cubrir el color y la cultura sino desde la cancha. Estoy entusiasmada de las oportunidades que puedan surgir, mientras seguiré produciendo de forma independiente para mis redes y mi cuenta en Instagram @Ruthbibas, un espacio donde vivimos el deporte”.