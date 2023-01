(25 de enero del 2023. El Venezolano).- Solo las mujeres que participan pueden conocer de lleno los trucos y secretos que se esconden detrás de un concurso como el Miss Universo. La ganadora del más reciente certamen, R’Bonney Gabriel hizo una peculiar confesión que generó la curiosidad de muchos y el desagrado de otros.

La gala del Miss Universo 2022 estuvo cargada de momentos de tensión, siendo el último de ellos la coronación final. La disputa entre las candidatas de Estados Unidos y Venezuela hasta el momento que mencionaron el nombre de la ganadora fue uno de los más comentados.

Finalmente, Gabriel se alzó con la corona a pesar de los comentarios sobre una mejor participación por parte de sus contrincantes. Sin embargo, ese momento quedó en el pasado tras la última confesión de Miss USA.

¿Problemas de higiene?

En una entrevista concedida a Insider, la recién coronada Miss Universo sorprendió a todos con un secreto de belleza que aplicó durante su participación. Mientras todos esperaban revelaciones relacionadas al escándalo de fraude por el que fue señalada en el concurso de Miss USA, lo que realmente llamó la atención fue su información respecto a sus técnicas de higiene.

R’Bonney Gabriel indicó que no había tomado una ducha desde los días previos al concurso. Incluso aseguró que no se bañó el día del certamen, ni durante los días siguientes.

Ante la sorpresa, la modelo explicó que todo se debió a su intento por no perder el bronceado. También indicó que no pudo lavar su cabello durante todos esos días, debido a un tratamiento que le permitió mantener su melena de la forma adecuada mientras duró el certamen.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero”, dijo la reina de 28 años.

Imagen cortesía Instagram

Todo por la belleza

Aunque el concurso de Miss Universo, bajo su nueva dirección, intenta que se trate de un evento que vaya más allá de la belleza, lo cierto es que todas las participantes tienen sus trucos para verse lo mejor posible.

Los bronceados artificiales son muy populares en este sector, ya que le permite a las concursantes tener un mejor aspecto sobre el escenario. El efecto que hacen las luces sobre sus pieles, muchas veces solo se puede disimular con este tipo de tratamientos.

Gabriel aseguró que para mantener su bronceado se tuvo que mantener lo más alejada posible del agua. Esto con la finalidad de no desgastar el color que logró con el tratamiento y poder verse igual en las fotografías de los diferentes compromisos.

La estrategia de la reina universal ha sido criticada, luego de su revelación. Sin embargo, ella logró los mejores resultados. A pesar de no haber pisado una ducha en los días del certamen, resultó ganadora de la corona.