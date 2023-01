(25 de enero del 2023. El Venezolano).- El 27 de enero, se conmemorará en distintas partes del mundo el Día Internacional en Memoria del Holocausto[1], una fecha simbólica donde se recuerda a las víctimas del nazismo. El terror nazi fue un ataque asesino dirigido a millones de personas por razones de biología, nacionalidad o ideología política. Pero pocas personas saben que entre las víctimas de los nazis se incluyen a miles de testigos de Jehová, quienes sufrieron a causa de su fe cristiana.

Los testigos de Jehová, también conocidos en aquel entonces como Estudiantes de la Biblia, fueron “el único grupo en el Tercer Reich que fue perseguido sólo sobre la base de sus creencias religiosas”, dice el profesor Robert Gerwarth.[2] El régimen nazi calificó a los Testigos como “enemigos del Estado”, según la historiadora Christine King, debido a “su negativa pública a aceptar hasta los elementos más pequeños del [nazismo] porque no encajaban con su fe y sus creencias”.[3]

Por motivos religiosos, los testigos de Jehová, conocidos por su postura neutral en asuntos de política, se negaron a dar el saludo “Heil Hitler”, a participar en actos racistas y violentos, o a unirse al ejército alemán. Además, “en su literatura identificaron públicamente los males del régimen, incluyendo lo que les estaba sucediendo a los judíos”, declaró King.[4]

Los Testigos estuvieron entre las primeras víctimas que fueron enviadas a campos de concentración. Allí portaban un símbolo particular en su uniforme – el triángulo púrpura. De los aproximadamente 35.000 Testigos que vivían en el territorio europeo ocupado por los nazis, más de un tercio sufrió persecución de forma directa. La mayoría fueron arrestados y encarcelados. Cientos de los hijos de aquellos Testigos fueron llevados a hogares nazis o reformatorios. Alrededor de 4.200 Testigos fueron a campos de concentración nazis. La principal autoridad e historiador alemán Detlef Garbe escribió: “La intención declarada de los gobernantes NS [nazis] era eliminar completamente a los Estudiantes de la Biblia de la historia de Alemania”.[5] Se estima que murieron 1.600 testigos de Jehová, 548 de ellos por ejecución.[6]

Los nazis intentaron quebrantar las convicciones religiosas de los Testigos ofreciéndoles libertad a cambio de una promesa de obediencia. La normativa Erklärung (emitida a partir de 1938) exigía que el firmante renunciara a su fe, denunciara a otros Testigos a la policía, se sometiera completamente al gobierno nazi y defendiera la “Madre Patria” con arma en mano. A menudo, los funcionarios de las prisiones y de los campos de concentración usaban la tortura y la privación para persuadir a los Testigos a firmar el documento de obediencia. Según Garbe, “un número extremadamente bajo” de Testigos se retractó de su fe.[7]

Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle y miembro de la resistencia francesa, dijo lo siguiente acerca de las prisioneras Testigos en el campo de concentración de Ravensbrück: “Lo que más admiraba de ellas era que, con solo firmar una renuncia a su fe, podían haberse ido en cualquier momento… A la larga, estas mujeres, que parecían estar tan débiles y desgastadas, eran más fuertes que los agentes de la SS, quienes tenían el poder y todos los medios a su disposición. Ellas tenían su fortaleza, y nadie pudo vencer su fuerza de voluntad”.[8]

El fracaso de la coacción nazi en el caso de los testigos de Jehová contrasta con la amplia conformidad social hacia los objetivos nazis antes y durante el Holocausto. La resistencia no violenta de la gente común al racismo, el nacionalismo extremo y la violencia merece una profunda reflexión en este Día Internacional en Memoria del Holocausto.

Puede encontrar más información sobre los testigos de Jehová y su experiencia durante el Holocausto en jw.org/es:

