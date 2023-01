(25 de enero del 2023. El Venezolano).- Teniendo como telón de fondo una deuda, fue que, en el mes de agosto del año 2013, el traficante dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández se convirtió en prófugo de la justicia en su país, a consecuencia de un homicidio. La víctima fue el comerciante Omar Pantaleón Hernández.

Un reportaje de Nueva Prensa de Ameríca reseñó que en un informe indicó que el comerciante asesinado había realizado un préstamo de más de un millón y medio de pesos a Moya y que el promotor de espectáculos Gerald Rodríguez había actuado como intermediario, por lo que Pantaleón Hernández alegadamente había recibido ciertas amenazas.

En la provincia de Duarte, en República Dominicana, Fulvio Moya Hernández, más conocido con el alias de “El Patrón de Pimentel”, se ha hecho un nombre, no solo por estar antes y ahora bajo el escrutinio de las autoridades dominicanas y de las estadounidenses, dado su nexo con organizaciones que gravitan entre el narcotráfico y el blanqueo de dinero, sino también por el hecho de estar acostumbrado a no pagar sus deudas y por no mantener, al igual que su hijo Dalwyn Moya, una relación completamente franca con la DEA, agencia con la que antes han colaborado, pero de la que ahora se han convertido en objetivo.

Todo lo antes visto y lo que se verá más adelante sugiere que Fulvio Moya Hernández está predestinado a perder sus propiedades, ya sea porque le sean embargadas por sus acreedores o porque las propias autoridades procedan a su incautación.

Uno de los precedentes más recientes, es la subasta pública por embargo, a pedido del empresario Rafael Antonio Cepin en contra de distintas propiedades pertenecientes a Fulvio Moya Hernández. Un aviso difundido el 18 de enero pasado a través de un diario dominicano fijó el 15 de febrero fecha para la audiencia Pública de pregones, en que se procederá a la venta en Pública subasta de las propiedades de Moya y de otras dos personas.

