Los últimos eventos realizados en el país demuestran que estamos ante tres Venezuela. Una, la que promueve el gobierno de Nicolas. La segunda, la que defiende la oposición tradicional y la tercera, la real. Que está en todos lados. Que se percibe y evidencia.

La realidad venezolana es una sola. El problema es la mala interpretación.

La protesta de los maestros, de los educadores, a la cual se unieron y se identificaron con ella, trabajadores del sector público, pensionados, jubilados y hasta amas de casa, refleja la angustia, la desesperación de la gente, porque el dinero no les alcanza.

No es simplemente un problema de montos, de ganar en dólares y los propios trabajadores activos y jubilados, están confundidos sobre el asunto.

En la Venezuela actual, un trabajador podría ganar mil dólares de sueldo y el problema sería el mismo.

La inflación o la hiperinflación se comerían esa cifra rápidamente.

Los alimentos, los bienes tendrían necesariamente que ser incrementados en sus precios de adquisición, porque los costos de producción serían alterados.

¿Y entonces, cuál es la salida?.

Aunque suene “cansón”, repetitivo, es urgente revisar el modelo económico. El estilo de manejar las finanzas públicas del país.

La renta petrolera desapareció y así en Venezuela, se instale la industria petrolera de Estados Unidos, el enfermo no mejorará porque el diagnóstico es errado. El tratamiento no es ni bueno ni malo. Simplemente no es el adecuado.

La receta para el covid es muy buena. El problema es que no es el covid quién mata a Venezuela.

Es un estilo, es una conducta, son unos valores invertidos los que nos gobiernan y es urgente cambiarlos.

Decía El Libertador Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”.

A los mandatarios , fundamentalmente a los socialistas con tendencias comunistas, no les interesa un pueblo culto, preparado, educado.

Es más fácil dirigir una masa amorfa, que se conforme con unos beneficios y no una que responda a los valores fundamentales de la crítica. Que haga de la opinión pública un arma para cuestionar y presionar.

El maestro y allí incluyó a los profesores universitarios, actualmente no acude a su aula para enseñar. A muchos no les interesa porque saben que con esa digna profesión, su familia y él, no alcanzarán niveles de satisfacción equivalentes al mínimo para sobrevivir.

El sueldo no les permite comer, comprar medicinas, ropa, calzado, entretenimiento, etc.

¿Cómo seguir en una actividad que no te surte los elementos mínimos requeridos para seguir ejerciéndola?

El 90% de los educadores trabajan por vocación, por amor al arte.

Sin embargo, las condiciones los impulsan a buscar, a presionar, para elevar sus condiciones elementales de vida.

No tienen asistencia en caso de enfermedad ni en caso de muerte. Sus familias están en la orfandad total, con tendencia a aumentar.

¿Qué hacer?

Esa preocupación no es la de ellos. Es o debería ser la del sector político.

Aquellos que tienen aspiración de conducir los destinos del país.

Sería un recurso por carencia. Nicolás Maduro y su partido no tienen el menor interés en resolver la crisis, pues ella lo sostiene.

Además quién no ha recibido educación, quién no ha sufrido los problemas básicos para estudiar o para dar clases, mal puede interpretar la gravedad de esta materia.

El país merece otra clase de gobernantes.

Teodoro Petkoff señaló: “Dos izquierdas”. Y allí bautizó Petkoff como “izquierda borbónica” a “aquella que no aprende ni olvida” de los yerros de la experiencia socialista en Europa del Este, la URSS y en este lado del mundo la Revolución Cubana de Fidel Castro.

Una izquierda disfrazada, pues no comulga en los valores básicos del socialismo.

Últimamente se habla de la “izquierda caviar”. Esa que acude a la “burbuja de la burbuja” llamada las Mercedes de Caracas, provista de lujos y bondades, al mejor estilo de los países capitalistas.

Los contrarios, y ojo que no los menciono como “oposición”, pues a mi juicio la mayoría no lo es, hacen parte de un discurso que para nada se refleja en el día a día del venezolano de a pie.

Preguntenle a los venezolanos, que piensan acerca de ponerle fin al paraplejico “gobierno interino de Guaidó”.

Los autodenominados “oposición” se debaten en la lucha de sus propios intereses.

Por eso la marcha de los maestros, fue un alerta para la clase gobernante y también para la aspirante.

Los problemas que agobian indican la necesidad del reencuentro, de la sumatoria de esfuerzos para superar la vigencia del cuadro actual.

Los maestros, los trabajadores, los jubilados, pensionados, todos en general piden en altavoz justicia.

Justicia para un pueblo que lo ha dado todo.

Es una voz que requiere ser escuchada, es un idioma que requiere ser traducido, es una fuerza que exige conducción para orientarla hacía el bien común.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

PROTESTA EDUCADORES Pocos líderes políticos se vieron acompañando la masiva protesta por las reivindicaciones del gremio docente. Posiblemente lo hicieron para no perturbar el acto y no justificar los ataques del “Madurismo” contra el evento.

Extender el efecto de las expectativas creadas, no es tarea fácil. Llamar a un paro general debe ser correctamente meditado.Tsun Zu en el arte de la guerra señala que “nunca des una guerra que no estés cierto de ganar”.

Maduro y sus cómplices utilizaran todas las oportunidades que les brinda el escenario opositor. Un enemigo que no respeta reglas ni formas.

ESTAFADOS BOD CONDENADOS A MORIR Porque a tantos años de estos hechos, el señor Victor Vargas y sus cómplices siguen libres en Venezuela. Disfrutan del dinero que le depositaron cientos de ahorristas. Muchos han muerto esperando justicia. Ninguna de las dos asambleas ha emitido criterio por los reclamos.

FAMILIARES DEL COMPOSITOR GAITERO GUZMAN (fallecido) Siguen injustamente detenidos por órdenes de Tarek William Saab. Doce personas en total. Su crimen sería estar emparentados con el CONAS, un peligroso delincuente que amenaza al Poder Judicial y al CICPC. Vecinos, familiares y amigos han luchado para lograr su libertad. La responsabilidad penal es personal. Para el madurismo es otra cosa. No veo tampoco a la oposición hacerse parte de este caso.

CONOZCA el nombre oficial del centro de cómputo paralelo que dirigía el general Ramon Santeliz Ruiz: “Oficina Nacional de Operaciones Electorales del Consejo Nacional Electoral”.

Este centro de cómputo paralelo se alimentaba con la información del REP que fué sustraída ilegalmente por Eliecer Otaiza, y se alimentaba con toda la data que llega desde las máquinas de votación.

En esta oficina que dirigía el general Ramon Santeliz Ruiz se modificaba y se realizaba la reingeniería informática de la data antes de pasar a la sala de totalización del CNE.

23 años dirigiendo esta oficina. ¿Usted lo sabía? ¿Estaba usted al tanto de que existía esta oficina nacional de operaciones electorales?

Es como una injerencia 100 % militar dentro del poder electoral. Es el verdadero poder detrás del poder. Cuando Tibisay Lucena anuncia un resultado, el resultado había pasado previamente por esta oficina que durante 23 años dirigió el general Santeliz.

EL DESPECHO NARANJA Muchos que disfrutaban de viajar en primera clase, a cuerpo de Rey en aviones de CITGO, pernoctar en hoteles de siete (7), que de la noche a la mañana se mudaron de un piso de lujo en la mejor zona de España a Estados Unidos, o están en ese plan. Ya no lo podrán hacer. La protección de EEUU es que no quiere que se saque a la luz pública, la actuación de una dama ligada a la mamá de este obsesivo personaje, en Monómeros, cuya venta estaba siendo negociada y él tendría la mejor tajada. Sencillamente se acabó lo que se daba.

De ese chorro muchos se nutrieron. Él sin embargo lo tenía cada vez que quería.

Trabajadores detenidos en DGCIM les están aplicando psicoterror y en cuartos frío con sendos interrogatorios.

Los detenidos de SIDOR

Juan Carlos Arias

Remis Ramos

Over Ramos

Juan Mendoza

Nery González

BAUXILUM

David Torres

Luis Coro

Los van a presentar en los tribunales por los siguientes delitos:

1. Instigación al odio

2. Agavillamiento

3. Asociación para delinquir

4. Alteración del orden público.

Familiares de Andy Alexis Gutiérrez García, muerto el lunes en un presunto enfrentamiento con agentes de la División Contra Robos de la policía judicial, aseguran que nunca estuvo involucrado en la agresión contra la cantante Rummy Olivo, el pasado 6 de enero.

Mencionaron que una comisión de la Policía Nacional Bolivariana detuvo a Gutiérrez García en el barrio Los Erasos, horas más tarde del hecho contra la intérprete de música llanera y su hermana, en San Bernardino. Pero los efectivos policiales constataron que Gutiérrez García no tenía las mismas características físicas aportadas en el retrato hablado, que fue elaborado con información aportada por testigos y las víctimas. Tampoco aparecía en los videos de seguridad, por lo que fue liberado a la 1:30 de la madrugada del sábado.

Dos días después, agentes de la policía científica acudieron a la residencia de Gutiérrez García. Su hija abrió la puerta, “Cuando los funcionarios entraron le taparon la boca y le apuntaron con el arma. Lo mismo hicieron con la madre de la niña, hasta que salió Andy», comentó un familiar este miércoles en la morgue de Bello Monte, cuando realizaba los trámites para el retiro del cadáver.

Agregó que a Gutiérrez García lo subieron al segundo piso de la casa, allí le dispararon una vez. El hombre trató de refugiarse en el área de la cocina. Sus manos ensangrentadas quedaron marcadas en las paredes.

La familia escuchó dos tiros seguidos, uno de ellos perforó la lavadora. Indicaron que Gutiérrez García había quedado arrinconado en el sitio. Los agentes permanecieron doce horas en la residencia. “Cocinaron un pollo, desordenaron la casa, se llevaron mil dólares, dos teléfonos celulares y una laptop”, señalaron familiares.

Gutiérrez García tenía ocho meses en libertad por el delito de robo. Actualmente trabajaba como albañil.

SIGUE SONANDO Elias Sayegh en muchos sectores políticos decepcionados, como candidato Presidencial. Aparece bien posicionado en el grupo de los millennials.

MI OPINIÓN: Sacar a Guaidó o realmente a López del “interinato” era urgente. Yo estoy de acuerdo con la forma y con el fondo, lo que no comparto es el tiempo. La medida llega muy tarde. El daño de quienes se lucraron es irreversible. En cuatro años de gestión, no avanzamos en la búsqueda de la libertad, de las condiciones.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” decía el filósofo Séneca.

CAIGAQUIENCAIGA El que no estaba convencido, ayer al ver el mensaje de Nicolás soy más creyente que cualquiera: HAY QUE SALIR A MARCHAR Todos el 16 contra Nicolás Maduro. DGCIM, Sebin y policía desde ya alertas. Cuídense

