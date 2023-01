(11 de enero del 2023. El Venezolano).- Muchos venezolanos cuestionamos por múltiples razones, la inacción del gobierno interino de Juan Guiado , porque a pesar de que logro el reconocimiento de 52 paises, el poder congelar los activos de la nación en peligro de ser dilapidados por el chavismo, la falta de acción agrieto los esfuerzos.

Por German Paredes

La falta de acción de embajadores asignados, en tantos países que ni se molestaron en atender a la comunidad venezolana que huye del país, el dejar pasar la pagina ante denuncias de corrupción del gobierno interino y otros tantos eventos, rompieron con las acciones que para muchos venezolanos a lo interno y fuera del país vieron como lo que parecía ser el comienzo del fin de la dictadura Madurista.

Pero lo más insólito esta en que quienes jugaron el juego de crear un ambiente irreal con el interinato en la actualidad solo hacen más leña del árbol caído, ahora periodistas, analistas políticos y demás personalidades del país que defendieron a Juan Guido y ofendieron a quienes lo cuestionaban de manera objetiva ahora no tienen el valor de aceptar que se equivocaron

No aceptan que cometieron un error al callar tantos y tantos errores, que sin duda por ellos es que hemos llegado a esto, muchos por dinero sobre todo prefirieron callar y ahora solo hacen golpear al exinterinato para crear la matriz de opinión de que nunca lo apoyaron en su totalidad

En la política hay que tener el valor de reconocer, los aciertos y los desaciertos, las victorias y las derrotas y cuando como comunicador te conviertes en operador político tienes que asumir con responsabilidad y valor hay que tener testículos y ovarios suficientes para afrontar las responsabilidades porque burlaron con la credibilidad que tenían a tantos y tantos venezolanos, credibilidad que ahora esta mas que cuestionada

Ahora nadie era Guidolover, ahora nadie quiere asumir que los errores generaron esta situación que a puesto mas sombrío el panorama que parecía tener una luz al final del túnel, porque eso si hay que reconocerlo el interinato desnudo la tiranía en todos los niveles y los puso muy nerviosos, pero todo eso se tiro por la borda

Mientras los venezolanos no asumamos nuestras responsabilidades seguiremos sumergidos en esta crisis que día tras día pone más lejos una solución viable a la penuria del día a día que viven nuestros hermanos, una oposición que miente al país descaradamente y un chavismo Madurismo y demás Bagres que cohabitan para seguir repartiendo la miseria

Por eso estamos como estamos y no avanzaremos porque cada quien defiende sus intereses y no los intereses colectivos, parece que el país solo le duele a unos pocos, mientras cada día pareciera mas real la idea de que lo que un día fue ya más nunca volverá, por eso no progresamos

@germanparedesr