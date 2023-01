(06 de enero del 2023. El Venezolano).- Para Oswaldo Muñoz, CEO de El Venezolano News la desaparición del gobierno interino de Juan Guaidó ha sido un sacudón importante para la oposición, pero en su análisis durante una entrevista para Doral Voice el experto aseguró que más allá de lo ocurrido Venezuela seguía teniendo una dualidad administrativa.

Muñoz se afinca en la idea de que siguen existiendo dos parlamentos, el liderado por el chavismo en Venezuela, y por otro el de la oposición cuyas figuras viven en el exilio y está encabezado por solo mujeres como es el caso de Dinnorah Figuera. No obstante el CEO critica que si bien hay una presencia total de mujeres, el hecho de que no vivan en el país hace pensar que no hay diputados preparados en Venezuela para asumir los roles en cuestión.

Además observa también los movimientos políticos del G4, quien por primera vez actúa como un G3 en donde Voluntad Popular decidió tomar distancia, tras la componenda de dichas agrupaciones políticas quienes dejaron a Guaidó fuera del interinato y con él el gobierno en sí.

Asimismo recuerda que el gobierno interino carecía de facultades administrativas en Venezuela y que se mantenía vivo bajo la excusa de ser el guardián de los activos en el exterior. No obstante, Muñoz se pregunta “¿Qué ha pasado con los activos cubanos que lleva años bajo resguardo? Habría que preguntarle al departamento del tesoro”.