(06 de enero del 2023. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un breve balance de los primeros dos años de su Gobierno en el que destacó la existencia de “puntos realmente brillantes” en los que el país está repuntando luego de “unos años difíciles”.

“Hemos tenido un muy buen comienzo”, afirmó este jueves el mandatario durante una reunión de su Gabinete en la que enumeró los logros alcanzados: un crecimiento sólido, mercado laboral resistente y una inflación más baja. No obstante, agregó que, si bien queda “mucho” por hacer, su Administración va por “buen camino” para “traer de vuelta y mantener” a la nación norteamericana.

No obstante, hizo un llamamiento a no conformarse con los resultados logrados y a no “caer en la ilusión de pensar que podemos soltar el pie del acelerador de lo que ya hemos aceptado y asegurarnos de que lo aplicamos correctamente”. Asimismo, señaló que no se trata de “volver a un terreno plano”, sino de “ir a una nueva meseta”. En este contexto, resaltó que EE.UU. es “el único país del mundo que ha salido de la crisis más fuerte que cuando entró”.

El pasado mes de junio, la inflación interanual en EE.UU. alcanzó récords de hace 40 años, situándose en el 9,1%, lo que obligó a la Reserva Federal (Fed) a subir cuatro veces consecutivas las tasas de interés en 75 puntos básicos, el mayor incremento en 28 años. Desde entonces, la inflación empezó a desacelerarse hasta marcar en noviembre los mínimos del año, situándose en el 7,1 %. Mientras, el banco central prevé que la economía del país crezca un 3,8% en el cuarto trimestre de 2022.

Recesión e inflación

Sin embargo, Gita Gopinath, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha advertido que, pese a la estabilización, la inflación en el país norteamericano todavía “no ha doblado la esquina”, destacó RT.

En este sentido, la funcionaria destacó la importancia de que el banco central se aferre a “la política monetaria restrictiva” hasta que haya “un descenso muy definitivo y duradero en la inflación” que se manifieste en salarios y sectores no ligados con la comida y la energía.

Mientras tanto, Michael Burry, inversor estadounidense conocido por predecir la crisis hipotecaria de 2008 y fundador de Scion Asset Management, asegura que EE.UU. se encuentra en recesión, independientemente de la definición que se quiera dar a ese concepto económico.

“La inflación ha alcanzado su punto máximo“, asevera el experto, que considera probable que “veamos un IPC [índice de precios al consumidor] más bajo, posiblemente negativo, en el segundo semestre de 2023”.