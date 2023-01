(05 de enero del 2023. El Venezolano).- La Cámara de Representantes de EE.UU. no logró este miércoles elegir al presidente del organismo por segundo día consecutivo. Tras seis rondas de votación, el republicano Kevin McCarthy sigue sin obtener los 218 votos necesarios, es decir el 50 % más uno, para convertirse en el jefe del organismo.

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, ya instó a su partido a votar por Kevin McCarthy como nuevo presidente de la renovada cámara baja del Congreso estadounidense. “Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una gigantesca y vergonzosa derrota. Es hora de celebrar, se lo merecen”, escribió Trump en su cuenta en Truth Social.

Paralelamente, el presidente de EE.UU., Joe Biden, perteneciente al Partido Demócrata, instó a los republicanos a “ponerse las pilas” tras la “vergonzosa” votación. “Simplemente creo que es vergonzoso la forma en que se ha tardado tanto y la forma en que se están tratando mutuamente”, declaró.

No hay miembros en la Cámara

La Cámara de Representantes está en un punto muerto, ya que sin elegir al presidente ninguno de los representantes puede jurar su cargo, y como consecuencia el Congreso no puede reunirse ni votar ninguna norma, escribe AP. Así, en el organismo prácticamente no hay miembros, solo legisladores electos.

Según la agencia, los legisladores de ambos partidos no están seguros de si pueden convocar votaciones o presentar mociones en el hemiciclo porque no hay un presidente que se pronuncie sobre sus peticiones. Tampoco pueden formar comisiones ni aprobar leyes.

El demócrata Ted Lieu afirmó que no sabe cuál es su “estatus”. “No sé si tengo asistencia sanitaria, no sé si mi personal cobra. Todo eso lo estamos viendo ahora, porque esto no ocurría desde hace 100 años”, agregó. Asimismo, Lieu indicó que le preocupa que los legisladores no puedan consultar documentos clasificados importantes para la seguridad nacional, y que no puedan responder a una crisis mundial.

“Estoy recibiendo muchos mensajes de conservadores que están hartos de esto”, sostuvo la representante para Georgia Marjorie Taylor Greene, citada por Reuters.

Opositores a McCarthy

Ya antes de las votaciones, el candidato republicano Kevin McCarthy se enfrentó a un grupo de legisladores conservadores partidarios de Donald Trump que consideran que “no es ni lo suficientemente conservador ni lo suficientemente duro para luchar contra los demócratas”, recuerda AP.

El republicano Ken Buck aseveró en una entrevista con CNN que algunos no apoyan a McCarthy por razones personales. A su vez, el representante para Florida Matt Gaetz declaró este martes que “quizá la persona adecuada para presidir la Cámara no sea alguien que ha vendido acciones de sí mismo durante más de una década para conseguirlo”.

Por su parte, Dan Bishop expresó a CNN que McCarthy nunca se concentra en “una agenda específica”. “Y así ha sido durante los 14 años que lleva en el liderazgo, con todos mis respetos hacia él”, destacó.

Algunos republicanos exigen cambios reales en la Cámara de Representantes. En concreto, Chip Roy y Scott Perry se pronuncian por la necesidad de enmiendas abiertas en el organismo, y Byron Donalds se ha unido a los que quieren que un solo miembro pueda forzar una votación para destituir a un presidente en ejercicio, según CNN.

Al respecto, Victoria Spartz, quien se abstuvo de votar este miércoles, dijo al canal que los opositores de McCarthy tienen razón en cuanto al debate abierto y el proceso de enmiendas, y que quiere que la Cámara funcione de otra manera. “Tenemos un gasto descontrolado y no podemos hacer nada al respecto”, criticó.

Demócratas unidos

Mientras, los demócratas cerraron filas en torno al nuevo líder de su partido, Hakeem Jeffries, quien recabó todos los 212 votos de los miembros de su formación presentes en la cámara baja del Congreso. Se trata de la primera vez desde 2007 que un líder demócrata ha obtenido el apoyo de todos los miembros de su partido en el organismo, señala NBC.

“Vamos a quedarnos aquí para conseguirlo. Estamos unidos, y todos vamos a apoyar a Hakeem Jeffries para presidente, el más votado en la última votación”, subrayó el representante demócrata para California Pete Aguilar.

Otros candidatos

En las votaciones de este miércoles, una veintena de los miembros del Partido Republicano apoyaron a un nuevo candidato: el representante para California Byron Donalds. Donalds es miembro electo de la Cámara solo por segunda vez, lo que “le convierte en un candidato poco habitual para el puesto de presidente, que normalmente recae en legisladores con más experiencia”, indica un artículo de The New York Times.

Chip Roy argumentó que Donalds es “un buen hombre criado por una madre soltera que superó la adversidad, se hizo cristiano a los 21 años y ha dedicado su vida a promover la causa por su familia y su país”.

Comentando su nominación a presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Donalds destacó que no está asustado por posibles “represalias”. “Mido 6’2″ [188 centímetros] y peso 275 [125 kilos], no estoy preocupado por eso”, dijo citado por medios locales.

Asimismo, durante la primera jornada de la votación, algunos republicanos apoyaron a Jim Jordan. Jordan es “ampliamente considerado como el principal conservador de la Cámara, pero ganar la presidencia sería un listón increíblemente alto para él por múltiples razones”, sostiene The Hill. El propio representante para Ohio instó a otros republicanos a unirse en torno a McCarthy.

Steve Scalise podría considerarse como otra posibilidad, ya que “es visto como la segunda opción natural para convertirse en presidente” de la cámara baja, indica The Hill. Sin embargo, el republicano Don Bacon puso en duda que Scalise pudiera ganar la presidencia del organismo. “[McCarthy y Scalise] representan mucho de la misma ideología, y han construido este equipo juntos”, argumentó.

Otro republicano que podría convertirse en el presidente de la Cámara es Patrick McHenry, que, sin embargo, “ha dejado claro durante meses que no quiere saber nada de este trabajo”, explica el periódico.

¿Cuáles son los escenarios?

Insider sugiere varios escenarios posibles para el desarrollo de los acontecimientos. Así, McCarthy tiene una opción de satisfacer con las exigencias de los conservadores. El republicano ya aceptó provisionalmente algunas de ellas, y ahora varios miembros de la cámara consideran que hay poco que pueda hacer para ganar más votos.

Otra opción que el candidato republicano tiene es llegar a un acuerdo con algunos demócratas para que miembros del Partido Demócrata apoyen su candidatura. “Sin embargo, hasta ahora los demócratas no han mostrado ninguna voluntad de intervenir”, escribe el medio.

El representante demócrata Ro Khanna señaló a Reuters que él y otros podrían apoyar a un republicano moderado que estuviera de acuerdo en compartir el poder de citación con los demócratas y en evitar trabas en temas relacionados con la financiación del Gobierno y el techo de la deuda.

En este contexto, Kevin Kosar, investigador principal del Instituto Empresarial Estadounidense que estudia el Congreso y la política estadounidense, expresó que cooperar con los demócratas podría perjudicar a McCarthy a largo plazo, ya que los demócratas podrían echarle en cara a McCarthy que tenían que hacerle un favor porque sin ellos no podía ocupar el cargo.

Además, si la votación se prolonga, algunos miembros de la Cámara podrían dejar de asistirla, por lo que McCarthy podría obtener el 50 % más uno de los votos entre los legisladores presentes y ser elegido como presidente, según Insider.

Otro escenario posible consiste en que McCarthy retire su candidatura si “cree que no puede ganar o ve que el apoyo se erosiona con las votaciones adicionales” para que el organismo elija a otro candidato, explicó Kosar.

Finalmente, los miembros de la Cámara podrían cambiar las reglas de elección, aprobando una resolución que permita a quien obtenga una mayoría simple de votos convertirse en presidente. Según Insider, si se aprueba esta resolución, “podría asustar a suficientes republicanos para que apoyaran a McCarthy y evitar así que un demócrata se convirtiera en presidente”, ya que en las seis primeras rondas de votación el demócrata Hakeem Jeffries obtuvo la mayoría.