(31 de diciembre del 2022. El Venezolano).- HEMOS dicho que la oposición debe definir y centrar sus esfuerzos en buscar la manera de poder salir de Maduro. Ya se han experimentado o intentado diferentes estrategias que como sabemos no funcionaron, como tampoco ha tenido el resultado político deseado el gobierno interino. Este jueves 29 de diciembre la ( al cierre de esta columna miércoles 28) se trabaja para lograr posponer la segunda discusión para el mes de Enero, creemos que esto es producto de las diferentes opiniones de diferentes sectores de la sociedad que han expresado la necesidad de un acuerdo de consenso. Al margen del valor que puedan tener dichas opiniones, la oposición tiene y debe trazar su ruta de acción para lograr el objetivo final. Habría que valorar que es lo más importante y que es lo más necesario ahora y en base a eso ponerse manos a la obra. Aquí, nadie ni nada está por encima de Venezuela. Si de verdad queremos salir de Maduro entonces trabajemos para que eso sea una realidad y no una simple declaración de principio y de deseos….

Por Oswaldo Muñoz

COMO ya es costumbre, se especuló y hasta llegaron asegurar en algunas páginas y redes que se originan en Miami, que Alex Saab sería liberado por “orden del pdte Biden”, pues resulta que no sólo eso no sucedió sino que el juez que lleva el juicio determinó que Saab no tiene la cualidad de diplomático, lo que indica que el juicio seguirá su curso y es muy posible que en pocos días tengamos el resultado del mismo…

GEORGE Burgillos en su condición de Pdte de la Junta Directiva del Grupo Editorial El Venezolano, estará participando en Ciudad de México en el seminario “Democracia y Libertad” que se realizará a finales del mes de Enero. Son tres días de actividad entre seminarios, conferencias y paneles donde asisten editores, propietarios y directores de los principales medios de comunicación de America Latina…

CUANDO decimos que nos ROBARON todo el esfuerzo que hicimos para lograr tener un canal vía streaming y vía tv cable, lo decimos con propiedad y con certeza, obviamente lo que nunca nos podrán ROBAR es el haber sido quien creara, diseñara y desarrollara esa idea que se hizo realidad ya hace algún tiempo. Por cierto nos comentan de muy buena fuente que la salida de unos de los anclas tuvo como antesala una muy fuerte discusión entre el USURPADOR y el periodista donde se insultaron e incluso el usurpador le manifestó que está endeudado con todo el mundo porque ya el interinato no le daba ni un dólar y que el único que se “metía” la mano en el bolsillo era el. Además nos comentan que en una isla de Miami este usurpador fue en compañía de un ex ancla a ofrecerle “su canal” a un conocido dueño de una televisora en Venezuela a quien por cierto bastante han criticado y cuestionado en ese canal que le querían vender….. SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR.