(26 de diciembre del 2022. El Venezolano).- La locutora de radio, animadora, presentadora de televisión, productora y empresaria, Carolina Navarro, debutó en la pantalla grande como productora ejecutiva con el corto documental “Por Ella”, el cual fue galardonado por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas, el pasado 10 de diciembre.

Al ser interrogado sobre qué pasó por su mente al momento de recibir su primer Emmy, la venezolana expresó con orgullo que “con el corazón aguarapa’o mi mente sólo decía ‘Dios premia la constancia y a los corazones buenos’ y se me vinieron tantas imágenes de momentos desde mi llegada a los Estados Unidos, el tiempo premia tus esfuerzos, nada es en vano”.

El audiovisual que se filmó en EE.UU. está inspirado en una historia de la vida real en la que cuyo protagonista es el actor, creador y músico ganador de varios Emmys, Mauro Boccia. En el corto relata su testimonio de cómo el cáncer fue para él su peor enemigo, pues su madre falleció debido a un tumor cerebral.

En el documental también trabajaron los venezolanos Nelson Bustamante, (productor ejecutivo) y Jorge González (escritor), entre otros.

El día de los premios Suncoast Emmy 2022, el joven guionista recibió la estatuilla en compañía del director Arturo Manuit y la barquisimetana Carolina Navarro.

“Sin duda un documental con gran aporte social, ahí se muestra como él afrontó este proceso y como él desde entonces se compromete a donar cabello con la única finalidad de honrar a sus padres, siendo una herramienta para generar bienestar en otros”, relató Navarro.

Agregó que aunque no conoció en persona a la madre de Mauro, “a ella este homenaje, este premio, desde el cielo ella guiaba todo esto”. Acotó que el galardón también se lo dedica a su familia y los amigos que la acompañaron en este proyecto.

“Cada integrante del equipo tiene su aporte valioso, ganar un Emmy nos respalda y nos permite seguir contando historias desde los ojos del alma que conectan al corazón de quien lo ve”, comentó la también animadora del equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), Cardenales de Lara.

La noche de la premiación, Carolina Navarro, lució un vestido rojo diseñado y confeccionado por la reconocida diseñadora venezolana Isabel Riera, el cual resaltó su color de piel y figura.

“Confieso que no tuve un sueño americano, sólo me dejo guiar por lo que el universo me trae y presenta, pero si tengo la ilusión y el sueño de mostrar al mundo qué haciendo lo que amas, con paciencia y esfuerzos gigantes , todo se logra , inspirando a otros a trabajar con la transparencia del alma”, mencionó.

Arduo trabajo

La presentadora, cuya fortaleza es la empatía, también ha tenido la oportunidad de prestar su imagen para reconocidas campañas publicitarias dentro y fuera de su país natal. La más reciente fue en República Dominicana, donde mencionó que “fue emocionante que una empresa Dominicana me llamara y me hiciera parte de su estructura comunicacional, de hecho eso aún está en proceso, abrirían sede en Venezuela y luego la campaña va para la República Dominicana. Es una compañía de alumbrado público nacional muy importante”.

En estos últimos meses del año, Carito como es conocida la presentadora, logró entrar en el mercado estadounidense con oportunidades valiosas con Telemundo y “la próxima meta de la mano con EVTV Miami, en pantalla son parte para mí de logros importantes en este inicio fuera de Venezuela en tan poco tiempo”, dijo con gran orgullo Navarro por dejar el nombre de Venezuela en alto.

Si desea conocer más sobre la trayectoria y actividades que realiza esta venezolana, puede seguir su carrera a través de su cuenta de Instagram: @Carito_Navarro.