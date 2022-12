(26 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Hace muchos años existía la serie televisiva que fue muy famosa, que hoy la sustituye “Los locos del derecho”, una serie conformada por políticos que anteriormente ejercían la digna profesión de Abogados.

Por Ricardo Koesling.

Estos políticos crearon una plataforma que le dieron el nombre de “Bloque Constitucional” , con la idea de engañar a los ciudadanos con barrabasadas jurídicas tratando de mantener a un corrupto y su banda ejerciendo un poder político que es imposible de mantener con esa payasada.

Este bloque alega 1). De que esas personas (diputados) no pueden tomar ninguna acción como fue la reforma de un Estatuto de Transición donde eliminan a GUAIDÓ y que fue (ab initio), nulo de toda nulidad, con este Estatuto embarcaron al país en 4 años de corrupción y saboteo total de nuestra lucha libertaria.

Estos políticos que dicen ser abogados quieren continuar con unos ciudadanos que su periodo legal de diputados terminó, finalizó de acuerdo a la constitución en el 2020, quieren que continúen ejerciendo unos cargos que son electos por el voto popular directo y secreto realizado por los ciudadanos, y estos políticos abogados que ni son políticos y mucho menos abogados, quieren cercenar el derecho de miles venezolanos de elegir a quien quiera a través de su voto, estos cómicos del derecho se convirtieron en dictadores jurídicos pasándose la constitución por lo más escondido de su cuerpo o sea “EL RABO “.

Juan Guaidó es un corrupto de carretera y el primer violador de nuestra carta magna. Presidente del Poder Legislativo Presidente del Poder Ejecutivo, quien traicionó a todos con su canción favorita “CESE DE LA USURPACIÓN,GOBIERNO DE TRANSICIÓNY ELECCIONES LIBRES”. No ha rendido cuentas es un delincuente consumado, y tremendo traidor y este “BLOQUE CONSTITUCIONAL” Quiere mantenerlo en esa posición de farsa politica. *_”ABOGADOS .???.* *NO ME JODAS!!!*